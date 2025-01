Sieć obiegło właśnie nagranie z Los Angeles (wykonano je jeszcze przed pożarami, które trawią miasto), na którym kilkuletnia dziewczynka poprosiła ulicznych muzyków o wspólny występ. Spontaniczny koncert oczarował przechodniów i przyciągnął tłumy widzów. Magiczną atmosferę przerwała jednak interwencja ochrony.

Kilkuletnia dziewczynka wprawiła przechodniów w osłupienie. Nagle pojawiła się ochrona

12 stycznia do sieci trafiło nagranie z jednej z ulic w Los Angeles. Na filmie widzimy dwóch mężczyzn - pianistę i skrzypka, którzy pochłaniają się wspólnej grze na oczach przechodniów, gdy nagle podchodzi do nich dziewczynka z prośbą o wykonanie razem z nią utworu "Hallelujah" Leonarda Cohena. Propozycja kilkulatki spotkała się z aplauzem widowni, która razem z muzykami nie kryła podekscytowania tym, co za chwilę się wydarzy. Kiedy dziewczynka wydobyła z siebie pierwsze dźwięki, zgromadzeni wprost oniemieli z zachwytu, nie kryjąc jednocześnie zauroczenia młodym talentem. Wszyscy przystąpili do nagrywania wyjątkowej chwili, gdy nagle... do gry wkroczył ochroniarz i przerwał występ. - Przykro mi, ale nie możecie tutaj być - zwrócił się do całej trójki. Tłum natychmiast "wybuczał" komunikat funkcjonariuszy, a zgromadzeni zaczęli skandować hasło "dajcie im grać". Ostatecznie para ochroniarzy zdecydowała się dać zielone światło na kontynuację występu.

Niesamowity występ ulicznych muzyków. Kim jest mała artystka?

Dziewczynka, która wykonała piosenkę "Hallelujah", to Angelica Nero. Choć ma dopiero trzy lata, zrobiła już ogromną karierę. W mediach społecznościowych zyskała ponad 1,3 miliona fanów! Jest aktorką, modelką, a także piosenkarką. Co więcej, potrafi również grać na skrzypcach. Nagrania, na których prezentuje swój talent, cieszą się ogromną popularnością wśród fanów. Sieć obiegły filmiki, na których śpiewała "Imagine" Johna Lennona i "My heart will go on" Celine Dion. Ponadto Angelica już wcześniej występowała z ulicznymi muzykami, zwłaszcza z grającym na pianinie Emilem Reinertem, który znany jest w mediach społecznościowych jako emilio.piano. Mężczyzna zgromadził na Instagramie już 7,3 mln obserwujących.

