Filip Gurłacz dał się poznać m.in. w takich produkcjach jak "Miasto 44" oraz "Wataha". Ponadto ma na koncie wiele różnych sukcesów. Aktor nie ukrywał, że w pewnym momencie woda sodowa uderzyła mu do głowy. Gdy w 2020 roku sława go przerosła, zaczęły się problemy. W wywiadzie na kanale "Moc w słabości" na YouTubie przyznał, że był wtedy uzależniony od alkoholu i innych używek. Pojawiły się także myśli samobójcze. Dziś śmiało przyznaje, że wyszedł na prostą dzięki bliskim i wierze. Nie wie, jak wyglądałoby jego życie, gdyby nie żona.

Ukochana Filipa Gurłacza bardzo go wspierała. "Słowa uznania należą się jej przy każdej okazji"

Mało kto wie, że ukochana Filipa Gurłacza też jest aktorką. Mężczyzna poznał Małgorzatę Patryn-Gurłacz na studiach w białostockiej filii warszawskiej Akademii Teatralnej. W rozmowie z "Rewią" przyznał, że podczas kryzysu jego ukochana bardzo go wspierała. "Potrafiła z miłością ugasić każdy pożar we mnie i dookoła mnie" - podkreślał. Dodał, że pomogła mu odzyskać władzę nad własnym życiem. Aktor nie ukrywał, że to właśnie Małgorzata Patryn-Gurłacz stoi za jego sukcesami. "Słowa uznania należą się jej przy każdej okazji. O jej zaletach mógłbym mówić godzinami. (...) Bez niej bym nie istniał" - wyznał. Podkreślił również, że ukochana nauczyła go kochać "pięknie i cierpliwie", a także potrafiła przebaczać.

Filip Gurłacz przeszedł nawrócenie. Mógł liczyć na wsparcie najbliższych

Filip Gurłacz rzadko kiedy publicznie mówi o swojej wierze. Choć z reguły nie opowiada o swoim świadectwie, na kanale "Moc w słabości" zrobił wyjątek. Przyznał, że przeszedł nawrócenie, które pomogło mu wyjść z kryzysu. Wspominał swój najtrudniejszy moment, z którego wyciągnął go szwagier. "I tu się stało coś, przez co jestem tutaj i trwam. Wstałem, wziąłem ten różaniec, poszedłem do kuchni, odpaliłem YouTube jakiegoś księdza i zmówiłem z nim różaniec" - opowiadał w wywiadzie. Więcej na temat historii Filipa Gurłacza przeczytacie TUTAJ.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.