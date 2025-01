Małgorzata Rozenek bardzo przeżywała rozłąkę ze swoim najstarszym synem. Stanisław studiuje na uniwersytecie Lumiere Lyon 2 we Francji. Okazuje się, że życie za granicą bardzo mu się spodobało. W najnowszym wywiadzie Radosław Majdan zdradził, że Stanisław w przyszłości może nieco ograniczyć wizyty w Polsce.

Radosław Majdan wspiera Stanisława w każdej decyzji. "Być może takie będą jego losy"

W rozmowie z Plejadą były piłkarz przekazał, że Stanisław świetnie odnajduje się we Francji. Łatwo nawiązał kontakty z zagranicznymi znajomymi i bardzo dobrze radzi sobie na studiach. Nic więc dziwnego, że chłopak rozważa przeniesienie się tam na stałe. "Być może Stasiu będzie tam mieszkał, gdzie mieszka zresztą Małgosi brat ze swoimi dziećmi, więc być może takie będą jego losy" - oznajmił. Majdan zdradził także, jak po wyprowadzce syna radzi sobie Rozenek. "Był taki pierwszy moment, kiedy go odwieźliśmy, kiedy się rozpakował i jak już wiadomo było, że wracamy do domu bez Stasia, to łzy się polały i u niego i oczywiście u Małgosi, bo jednak Stasiu, jak to się mówi, wypływa na takie swoje szerokie wody życia" - wspominał. Celebrytka jest w stałym kontakcie ze swoim synem. Choć z pewnością odległość daje o sobie nie raz znać, to Rozenek nie żałuje, że syn podjął taką, a nie inną decyzję. Edukację dzieci zawsze stawiała na pierwszym miejscu.

Radosław Majdan zapytany o udział w projekcie Dody. Ależ się odpalił

Jak wiadomo, Amazon od jakiegoś czasu pracuje nad dokumentem o życiu i kulisach sławy Dody. Gwiazda zdradziła, że w produkcji mają pojawić się jej byli partnerzy. Co na to Majdan? - Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd, sędzia dał jej rok więzienia? Co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak... - mówił w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

