W niedzielny poranek Jakub Rzeźniczak był gościem "Dzień Dobry TVN". To jego pierwsze wystąpienie w tym programie od czasu, gdy wraz z żoną Pauliną, w 2023 roku udzielił szczerego wywiadu, który szeroko odbił się w mediach i długo nie schodził z języków widzów. Żona piłkarza nie ukrywa, że ponowne pojawienie się piłkarza na kanapie "DDTVN" jest dla niej sporym wyzwaniem emocjonalnym. Tuż po emisji zwróciła się do fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak dostał pytanie o najtrudniejsze momenty. "Wszystkie brudy..."

Paulina Rzeźniczak o kolejnym wystąpieniu męża w "Dzień dobry TVN". Nie kryje urazu po pamiętnym wywiadzie

Jakub Rzeźniczak pojawił się w niedzielnym wydaniu "DDTVN", aby porozmawiać o "Mistrzowskich pojedynkach. Eternal Glory", czyli o kolejnym programie z jego udziałem. To pierwsze wystąpienie piłkarza w programie śniadaniowym od czasu, kiedy w grudniu 2023 roku podczas rozmowy z nim i jego żoną w tym samym studiu zostały poruszone tematy dotyczące przeszłości piłkarza. Z jego ust padły wówczas skandaliczne słowa dotyczące córki.

Ponowny udział Jakuba w porannym programie wiązał się więc dla Pauliny Rzeźniczak z silnym stresem. Jak przyznała na InstaStories, wciąż mierzy się z negatywnymi wspomnieniami związanymi z pamiętnym wywiadem. - Bardzo dużo emocji mnie to kosztuje. To, co się wydarzyło, rok temu było straszne. Na początku nie chciałam nawet z nim jechać do studia, ale uznałam, że trzeba się z tym zmierzyć i odwracać to, co było złe. Trzymajcie kciuki, żeby było miło - powiedziała na InstaStories tuż przed emisją, nie kryjąc zdenerwowania. Wygląda jednak na to, że wszystko poszło po jej myśli. O fanach i ich wsparciu nie zapomniała także po wizycie w studiu TVN. - Kochani, dziękuję za wszystkie wiadomości. (...) Kuba chciał, żebym z nim tam jechała i długo byłam na nie, ale zdecydowałam się zmierzyć ze wspomnieniami - napisała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Rzeźniczak odniósł się do skandalicznych słów o córce. Ma ważną refleksję

Jakub Rzeźniczak udzielił kontrowersyjnego wywiadu. W studiu padły słowa o córce

Przypomnijmy, że podczas wspomnianego wywiadu Jakub Rzeźniczak wypowiedział się o relacji z córką z poprzedniego związku. - Po prostu nie czuję żadnej więzi po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania więzi, ale się nie udały. Próbowanie co chwilę jest złe dla córki, a tak jest jasna sytuacja - usłyszeli wówczas widzowie, a tuż po tym w sieci rozpętała się burza. Tuż po emisji Rzeźniczakowie z żalem wyznali, że w studiu usłyszeli pytania, które według nich miały się nie pojawić.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!