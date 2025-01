Morgan Geyser, która w wieku 12 lat dźgnęła nożem swoją koleżankę z klasy, Peyton Leutner, w celu zaimponowania mitycznej postaci internetowej "Slender Mana", zostanie zwolniona ze szpitala psychiatrycznego po 11 latach od brutalnego ataku. Decyzja zapadła po kolejnej próbie ubiegania się o wolność.

Morgan Geyser opuści szpital psychiatryczny. 11 lat temu chciała zabić koleżankę z klasy

Do próby zabójstwa Payton Leutner przez Morgan Geyser doszło w 2014 roku. Trzy lata później, w 2017 roku, Geyser przyznała się do winy, po czym trafiła do szpitala psychiatrycznego. 9 stycznia sędzia Michael Bohren z Wisconsin wydał decyzję o zwolnieniu 22-letniej Morgan ze szpitala. Zapadła po tym, jak sędzia zapoznał się z opiniami trzech psychologów, którzy potwierdzili, że podczas wieloletniego pobytu w szpitalu psychiatrycznym Winnebago Mental Health Institute Geyser zrobiła znaczące postępy. Jedna z ekspertek dr Brooke Lundbohm podczas rozprawy sądowej powiedziała, że Geyser przestała przyjmować leki przeciwdepresyjne niemal dwa lata temu i od tego czasu nie odczuwa żadnych objawów, które stanowiłyby zagrożenie dla społeczeństwa (przypomnijmy, że wcześniej u Morgan zdiagnozowano schizofrenię). Podobnie uważa dr Deborah Collins, która podkreśliła, że 23-latka nie może sobie wybaczyć ataku na Leutner. Niebezpieczeństwa w dalszym pobycie w zakładzie psychiatrycznym dopatruje się natomiast dr Ken Robbins. Po tych opiniach sędzia nakazał jednak, aby Geyser została umieszczona w domu grupowym, gdzie będzie poddana 60-dniowemu nadzorowi, zanim sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez sąd. "Wygląda na to, że Morgan Geyser ma dobre nastawienie" - powiedział sędzia Bohren w rozmowie z CNN.

Morgan Geyser miała 12 lat, gdy pchnęła nożem rówieśniczkę. Payton Leutner udało się przeżyć

W zdarzeniu, które miało miejsce 11 lat temu, prócz Geyser brała udział współoskarżona Anissa Weier. Dziewczyny, które miały wówczas 12 lat, zwabiły rówieśniczkę Payton Leutner do lasu, gdzie miały bawić się w chowanego. Tam Geyser 19 razy zadała Leutner cios nożem, a Weier ją dopingowała. Leutner udało się przeżyć. Uciekła w kierunku pobliskiej ścieżki rowerowej, gdzie została uratowana przez przechodnia. Geyser i Weier podjęły decyzję o zabiciu koleżanki, aby "zadowolić" Slender Mana, fikcyjną internetową postać, która została stworzona w 2009 roku przez Eric’a Knudsen’a. Slender Man to wysoka, szczupła postać o długich kończynach, bez twarzy, często przedstawiana w czarnym garniturze. W popkulturze stała się symbolem zła, stalkera czy też demona. Na jej podstawie stworzono m.in. filmy czy gry komputerowe.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.