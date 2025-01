Kamil Mandat, bohater 10. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zaskoczył swoich fanów na początku nowego roku. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podzielił się tym, jaką nietypową niespodziankę przygotowali dla niego współpracownicy. Na biurku czekało na niego zdjęcie ze ślubu z Asią.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otrzymał nietypowy prezent od współpracowników. Przypomnieli mu, że ma żonę

Po zakończeniu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", Kamil Mandat cieszy się sporą sympatią ze strony internautów, a i on dość aktywnie prowadzi media społecznościowe, gdzie regularnie dzieli się z fanami tym, co u niego słychać. Choć jego małżeństwo z Joanną Piłat nie przetrwało próby czasu, ich historia nadal wzbudza niemałe zainteresowanie. Świadczy o tym chociażby to, co ostatnio spotkało bohatera programu. Po krótkiej przerwie Mandat powrócił do obowiązków zawodowych, a w miejscu pracy czekała go niespodzianka. Okazało się, że któryś ze współpracowników mężczyzny zostawił na biurku jego ślubną fotografię. Na zdjęciu widzimy Kamila wraz z Joanną, a twórca oryginalnego upominku zdecydował się na żartobliwy podpis ujęcia ze ślubu pary. "Pamiętaj, że nadal jesteś moim mężem" - czytamy. Wszystko wskazuje na to, że Mandat zaskarbił sobie serca nie tylko telewidzów. Współpracownicy przygotowali dla niego także spersonalizowane życzenia noworoczne. "Szczęśliwego nowego roku 2025! Miłości, żony lub męża, samych pyszności, samych fajnych koleżanek jak te z pracy" - czytamy. Zdjęcie niespodzianki znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Kamil Mandat podsumował rok 2024 i się zaczęło. Wyjaśnił, czy znów tworzy parę z Joanną

Przypomnijmy, że małżeństwo Kamila i Joanny zakończyło się na antenie. Mimo to internauci mają powody, by podejrzewać, że parę wciąż coś łączy. Tuż przed końcem 2024 roku Mandat opublikował na Instagramie filmik podsumowujący to, co spotkało go przez minione 12 miesięcy. Jego fanów zaskoczyło to, że ten skupił się na pokazaniu wielu ujęć u boku Joanny. "A jednak? Może nie od początku, ale koniec końców bardzo wam kibicowałam. Wszystkiego dobrego dla was, pielęgnujcie to, do czego musieliście dojrzeć" - napisała internautka. Nie musiała długo czekać na odpowiedź Mandata. "Na podstawie czego tak wywnioskowałaś?" - odparł autor postu dodając, że nie należy doszukiwać się w jego publikacji głębszego przekazu, gdyż chciał po prostu pokazać najważniejsze momenty w 2024 roku, "w którym ważną częścią jego życia była Asia".

