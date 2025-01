10 stycznia media obiegły niepokojące informacje o rodzinie Piotra Kraśki. Najmłodsza pociecha dziennikarza, Laura, trafiła do szpitala, jednak do tej pory niewiele było wiadomo na temat stanu zdrowia ośmiolatki. Karolina Ferenstein-Kraśko uspokoiła jednak fanów i przekazała, że jej córka opuściła już szpital.

Karolina Ferenstein-Kraśko ma nowe wieści na temat zdrowia córki. "Jest słabiutka i chudziutka"

Jak wynika z ostatnich informacji przekazanych przez rodziców Laury, stan dziewczynki się poprawił. "Ten rok naprawdę zaczął się dla nas bardzo źle! Larcik już się czuje lepiej, a mi to przewartościowało absolutnie wszystko!" - napisała Karolina Ferenstein-Kraśko na Instagramie. W kolejnym wpisie żona Piotra Kraśki przekazała, że córka jest już z nimi w domu. Wiadomo też, jak czuje się Laura. "Wypuścili nas ze szpitala. Lara jest słabiutka i chudziutka, ale uśmiechnięta i optymistyczna" - napisała na InstaStories żona dziennikarza "Faktów TVN". Ferenstein-Kraśko nie ukrywa, że ostatnie dni wiele ją nauczyły i od teraz z optymizmem patrzy w przyszłość. "Przejmuję od niej [córki - przyp. red] dziecięcą wiarę, że każdy kolejny dzień będzie przynosił same dobre rzeczy albo takie, z którymi pomimo przeciwności i tak sobie poradzimy! Rok 2025 zaczynam bez pierwszych dwóch tygodni. Teraz już będzie tylko lepiej. Bardzo dziękujemy za słowa otuchy i życzenia powrotu do zdrowia - podpisała zdjęcie ze szpitala. Znajdziesz je w naszej galerii na górze strony.

Karolina Ferenstein-Kraśko nadała ze szpitala. Podziękowała Owsiakowi i WOŚP

Podczas pobytu w szpitalu Karolina Ferenstein-Kraśko opublikowała zdjęcie, na którym widać córkę pary, która jest podłączona do kroplówki. Moment ten sprowokował mamę dziewczynki, aby podziękować Jerzemu Owsiakowi. "Na szczęście w naszych szpitalach mamy doskonałą opiekę i zawsze możemy liczyć na pomoc fundacji WOŚP. Zawsze, do końca świata i o jeden dzień dłużej" - czytamy na Instagramie.

