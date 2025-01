Maciej Rybus i Lana Baimatova zaczęli spotykać się w 2017 roku. Rok później byli już po ślubie. Dla ukochanej piłkarz przeprowadził się nawet do Rosji. Ostatnio jednak w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się plotki o rozstaniu pary. Oliwy do ognia dolał fakt, że zdjęcia małżeństwa zniknęły z profilu Lany. Kobieta zaczęła się nawet posługiwać nazwiskiem panieńskim. Ostatnie zdjęcia pokazują jednak, że sytuacja wygląda inaczej, niż mogłoby się to wydawać.

Żona Macieja Rybusa opublikowała wymowne zdjęcie. Teraz wszystko stało się jasne

Maciej Rybus i Lana Baimatova doczekali się dwóch synów: Roberta, który aktualnie ma sześć lat i Adriana, który właśnie skończył cztery lata. Młodszy z nich świętuje urodziny 11 stycznia. Z tej okazji rodzice wyprawili mu ogromne przyjęcie. To jednak nie wszystko. Ukochana piłkarza zdała fanom relację w mediach społecznościowych. Na jej profilu nie zabrakło kadru z mężem. Lana udostępniła urocze nagranie, na którym pojawił się Maciej Rybus z synami. "Tata przyleciał na urodziny. Szczęście nie ma granic" - napisała po rosyjsku. Warto przypomnieć, to pierwsze takie ujęcie od dawna. Wygląda na to, że rzekome rozstanie było jedynie plotką. Co o tym myślicie?

Maciej Rybus postawił na karierę w Rosji. Wyjaśnił dlaczego

Maciej Rybus rozwijał karierę w rosyjskich klubach piłkarskich. Nawet po rozpoczęciu wojny w Ukrainie nie zdecydował się na zmianę. Decyzja piłkarza nie zależała jednak wyłącznie od jego zawodu. Rybus wiedział, że jego żona jest związana z krajem. - Myśleliśmy o tym, ale nie wiem, czy Lana umiałaby się w Polsce odnaleźć. Byłaby daleko od rodziny, przyjaciół, nie znałaby języka. Tak samo nasi synowie, którzy głównie mówią po rosyjsku. Dla nich byłaby to całkowita nowość. Ja sam nie mieszkam w Polsce od kilkunastu lat - podkreślał w rozmowie z tvpsport.pl. Mówił również, ze bardzo lubi życie w Moskwie i szybko się tam zaaklimatyzował.

Żona Macieja Rybusa uciszyła plotki o rozstaniu. Wystarczyło jedno zdjęcie fot. Instagram/___lanochka___

