Niedawno na profilu Piotra Kraśki pojawił się post, który zaniepokoił jego obserwatorów. "Tak się wydarzyło, że akurat teraz, parę ostatnich dni 'spędziliśmy' w Szpitalu Dziecięcym na Niekłańskiej w Warszawie. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom, którzy tam pracują za niesamowitą, troskliwą opiekę" - mogliśmy przeczytać. Prezenter nie sprecyzował, co dokładnie się stało. Nieco więcej na ten temat powiedziała za to jego żona.

Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko mają za sobą trudny czas. Chodzi o ich córkę

"Ten rok naprawdę zaczął się dla nas bardzo źle! Larcik już się czuje lepiej, a mi to przewartościowało absolutnie wszystko" - pisała pod postem męża Karolina Ferenstein-Kraśko. Później relacja z ostatnich dni wylądowała również na jej profilu. Na opublikowanym zdjęciu widzimy córkę pary podpiętą pod kroplówkę. Przy okazji Karolina Ferenstein-Kraśko podziękowała Jerzemu Owsiakowi i zapewniła o swoim wsparciu. Szpital, w którym wylądowała pociecha małżeństwa, był wyposażony w sprzęty z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Na całe szczęście w naszych szpitalach jest wspaniała opieka i zawsze możemy liczyć na fundację WOŚP. Do końca świata i jeszcze dłużej" - czytamy.

Piotr Kraśko zwrócił się do współpracowników. Takiego zakończenia "Faktów" nikt się nie spodziewał

Kilka dni po rozpoczęciu nowego roku Kraśko zaskoczył widzów nietypowym wyznaniem. Okazuje się, że serwis informacyjny TVN-u może pochwalić się wysokimi wynikami. Z tej okazji prezenter podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. - Przede wszystkim bardzo dziękujemy państwu za to, że jesteście, za obecność i zaufanie. Ale proszę też pozwolić, że tym razem powiem "dziękuję" wszystkim wspaniałym koleżankom i kolegom, którzy tworzą najlepszy zespół, a co za tym idzie, najlepszy, najchętniej oglądany program i stację informacyjną w Polsce. Podziw i szacunek dla was - mówił przed kamerami Kraśko.