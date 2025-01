Kalifornia wciąż zmaga się z niszczycielskimi pożarami, które szczególnie dotknęły ekskluzywne dzielnice. W hrabstwie Los Angeles rośnie skala szkód. Zginęło co najmniej 11 osób. Ponad 13 tys. budynków strawił ogień. Obszar dotknięty płomieniami to już 148 kilometrów kwadratowych. Sporo gorzkich słów pada w stronę władz. Do bojkotujących osób dołączyła Joanna Krupa. Modelka nie gryzła się w język.

Joanna Krupa grzmi na swoim profilu. "Dewastacja"

Na wstępie Krupa stwierdziła, że nie jest to post polityczny. "Nie obchodzi mnie, czy głosujesz na czerwonych, czy niebieskich - każdy ma prawo dokonać własnego wyboru. Celem tego postu jest podkreślenie znaczenia mądrego wyboru i prawdziwego zrozumienia, na kogo głosujesz. Czy kandydaci są w stanie przygotować się na katastrofalną dewastację i nią zarządzać?" - zaczęła. Później wytknęła błędy władzom Los Angeles. Krupa udostępniła wideo zatytułowane "Trump miał we wszystkim rację". Polityk tłumaczył wtedy, jak zapobiec pożarom w Kalifornii. "Moim zdaniem dwie obecnie rządzące osoby są największym wstydem dla Kalifornii i Los Angeles. Dewastacja, do której dopuścili, jest nie do opisania. Jestem wściekła, ponieważ przeprowadziłam się do Los Angeles w 1999 roku z marzeniami o pracy w Hollywood i nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego" - dodała. W dalszej części Joanna Krupa wskazała, co według niej przyczyniło się do kataklizmu.

Joanna Krupa nie ma wątpliwości. Władze podjęły złe decyzje

Modelka jest oburzona tym, jakie decyzje były podejmowane w ciągu ostatnich lat. "Wszyscy w Kalifornii wiedzą, że regularnie mamy do czynienia z pożarami i trzęsieniami ziemi. Jak to więc możliwe, że Karen Bass zatwierdziła obcięcie budżetu straży pożarnej o ponad 17 milionów dolarów? I co myślał Gavin Newsom, kiedy nie podpisał deklaracji o przywróceniu wody?" - czytamy. Wiele osób zgodziło się z przemyśleniami Krupy. "Wystarczy myśleć. Brawo za mądrą ocenę sytuacji", "Zgadzam się". Pojawiło się również sporo komentarzy podkreślających, że post wbrew zapewnieniom jest bardzo polityczny. W omawianym wpisie Krupa podlinkowała petycję mającą na celu odwołanie wyżej wspominanej Karen Bass. Część internautów zasugerowała modelce, żeby skupiła się na pomaganiu, a nie na ocenianiu i krytyce.

