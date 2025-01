Niedawno media obiegła informacja, że Maciej Kurzajewski sprzedaje willę, która należała do niego i jego byłej żony Pauliny Smaszcz. Jak ustalił "Fakt", chodzi o znajdująca się w Starej Miłosnej pod Warszawą posiadłość o powierzchni 511 m kw. Z ogłoszenia możemy dowiedzieć się, że do domu przylega również zadbany ogród, a całość została wyremontowana sześć lat temu. Tabloid przekazał, że Kurzajewski chce sprzedać nieruchomość za trzy miliony złotych. Zdaniem ekspertki cena nie jest wcale aż tak wysoka w stosunku do lokalizacji i wielkości.

Zobacz wideo Kurzajewski pozwał Smaszcz. W sądzie doszło do sceny

Ekspertka o cenie domu Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski przesadził z ceną domu? Redakcja Plotka skontaktowała się w tej sprawie z Anną Kucharską, ekspertką w dziedzinie nieruchomości. W rozmowie z nami wyjaśniła, jak kształtują się ceny w lokalizacji, w której znajduje się posiadłość prezentera. - Ceny domów wystawionych aktualnie na sprzedaż w Starej Miłosnej wahają się w przedziale od 1 do 2,3 mln zł, a średnia dla tej miejscowości to aktualnie 1 634 571 zł (5945 zł za m kw.). Średnia cena za dom położony na terenie Wesołej to 1 984 024 zł (7377 PLN za m kw.), przedział cen zaczyna się od 1 mln, a kończy aż na 4,5 mln zł. W przypadku przedmiotowej oferty mamy cenę ofertową 3 mln zł, czyli aktualnie najwyższą w miejscowości na terenie, której dom jest zlokalizowany - mówi nam Anna Kucharska. - Trzeba jednak zwrócić uwagę, że jest to jeden z największych domów w okolicy, bo jego powierzchnia całkowita to aż 511 m kw, co czyni tę ofertę unikalną. - powiedziała Anna Kucharska.

Ekspertka wyjaśnia, że nie wszystko można podejrzeć w ogłoszeniu

Redakcja Plotka zapytała Annę Kucharską również o to, jak ocenia wnętrze domu wystawionego na sprzedaż przez Macieja Kurzajewskiego. - Należy podkreślić, że wnętrza nieruchomości wystawionej na sprzedaż wyglądają naprawdę dobrze i były remontowane kilka lat temu, co ma zdecydowanie pozytywny wpływ na jej wartość - mówi nam. Zaznaczyła jednak, że z samego ogłoszenia, o którym pisały media, nie da się ocenić wszystkich walorów czy ewentualnych mankamentów nieruchomości. - Oprócz lokalizacji i stanu technicznego na wartość ma wpływ wiele takich czynników, jak sąsiedztwo, wielkość działki, nasłonecznienie i inne paramenty, których nie da się określić na podstawie niepełnych informacji zawartych w ogłoszeniu - wyjaśniła Anna Kucharska.

