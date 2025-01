Małgorzata Tomaszewska pracowała w Telewizji Polskiej od 2018 roku. Dzięki talentowi i niepowtarzalnej charyzmie szybko dołączyła do obsady "Pytania na śniadanie". Oprócz programu śniadaniowego dziennikarka prowadziła m.in. "The Voice of Poland", "The Voice Senior" a także "Dance Dance Dance". Była obecna także podczas realizacji finału Eurowizji Junior 2020 i Krajowego Festiwalu Piosnki w Opolu.

Małgorzata Tomaszewska pożegnała się z TVP

Małgorzata Tomaszewska przez kilka ostatnich lat była jedną z najbardziej lubianych twarzy Telewizji Polskiej. Z pewnością wielu fanów programów stacji będzie zawiedzionych informacją, do której właśnie dotarły media. Okazuje się, że ukochana przez widzów prezenterka ostatecznie pożegnała się z TVP. Szczegóły dotyczące przyczyn rozstania z nie zostały ujawnione. Biuro prasowe stacji w rozmowie z serwisem Press podkreśliło, że Tomaszewska nie była etatowym pracownikiem TVP.

W grudniu 2023 roku doszło do sporych roszad w telewizji publicznej w związku ze zmianą władzy. Ze swoimi posadami musieli się pożegnać wszyscy prezenterzy "Pytania na śniadanie". Wśród wspomnianych osób była również Małgorzata Tomaszewska. Dziennikarka miała zostać zwolniona nawet pomimo tego, że była w zaawansowanej ciąży. Teraz mamy ostateczne potwierdzenie, że prezenterka rozstała się ze stacją.

Kim jest Małgorzata Tomaszewska?

Małgorzata Tomaszewska początkowo wiązała swoje życie ze sportem. Jako nastolatka realizowała się, zdobywając wyróżnienia jako tenisistka stołowa. Niewiele osób wie, że gwiazda ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Karierę telewizyjną zaczęła już w 2012 roku, kiedy to zadebiutowała w telewizji Sportklub, gdzie zajmowała się prowadzeniem programów sportowych. W latach 2014–2016 była pogodynką w telewizji Polsat. W latach 2018–2024 była związana z Telewizją Polską, gdzie mogliśmy ją zobaczyć w wielu znanych i cenionych przez widzów stacji programach. Małgorzata Tomaszewska jest również aktywna w mediach społecznościowych. Tylko w serwisie Instagram jej profil śledzi niemal 150 tysięcy fanów. Gwiazda w social mediach pokazuje swoje codzienne życie, pracę i błogie chwile spędzane z rodziną.

