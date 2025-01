W lipcu 2024 Małgorzata Rozenek pochwaliła się zakupem ośrodka mieszkalnego w Kołobrzegu. W ostatnim wywiadzie jej mąż Radosław Majdan opowiedział o tym, dlaczego zdecydowali się na taką lokalizację. - To miejsce żyje cały rok! Morze to jest fantastyczna energia. Kołobrzeg daje dużo miejsc, gdzie możesz iść na masaże czy się zrelaksować. Zdziwiło mnie, że Kołobrzeg to nie jest takie miasto emerytów, jak kiedyś się wydawało. To jest bardzo ładne miasto, w którym jest dużo młodych ludzi, nawet na samej plaży - powiedział dla portalu Jastrząb Post i podzielił się informacją o tym, że chciałby w Kołobrzegu otworzyć kompleksowy ośrodek z basenami i siłownią. Wspomniał o pewnym problemie.

Radosław Majdan opowiedział o inwestycji. "Jestem zażenowany"

Radosław Majdan wyjawił w wywiadzie, że nowa inwestycja okazała się dość problematyczna. Nie krył zdziwienia pewnymi wymaganiami. - Jestem zażenowany, jak długo trzeba czekać na pozwolenia! Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy do zrobienia, a nagle pojawiły się nowe przeszkody. W pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać, czy ktoś specjalnie podstawiał nam nogę. Kazali nam wybudować sześć miejsc parkingowych, co jest jakimś absurdem - powiedział dla portalu Jastrząb Post. Rozenek i Majdan planują jednak nowe rozwiązania. - Jesteśmy blisko pewnego nowego pomysłu, więc pewnie w ciągu najbliższych dni albo tygodni może zdecydujemy się na coś innego - skwitował w wywiadzie.

Małgorzata Rozenek o małżeństwie. "Dla niego nie jest ważne, jak urządzimy dom"

Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim małżeństwie. Celebrytka wyjawiła, że Radosław Majdan nie interesuje się kwestią urządzania domu. - Faktycznie nie jest facetem, który ma taką potrzebę stawiania na swoim. (...) Jest mistrzem delegowania i są tematy, które dla Radosława nie są ważne. Dla niego nie jest ważne, jak urządzimy dom. (...) Nie obchodzi go także, gdzie jedziemy na wakacje - wyjaśniła Rozenek dla Świata Gwiazd.

