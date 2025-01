W ostatnim czasie dużo mówi się o problemach zdrowotnych Beaty Kozidrak. Piosenkarka odwołała wszystkie zaplanowane koncerty, do marca 2025 roku włącznie i zniknęła z social mediów. Nie wiadomo także, co dokładnie jej dolega, ale sprawa wygląda na poważną. Kilka lat temu artystka bardzo przeżyła śmierć brata, który także zmagał się z problemami zdrowotnymi. W jedynym z wywiadów Kozidrak opowiedziała o jego ostatnich chwilach.

Brat Kozidrak przez konflikt odszedł z Bajmu. Potem miał żal do siostry

Jarosław Kozidrak miał 63 lata, gdy zmarł w 2018 roku. Muzyk był jednym z założycieli zespołu Bajm, ale po latach grania w zespole pokłócił się z Andrzejem Pietrasem i zdecydował się rozstać z grupą. Oliwy do ognia dolał fakt, że w oficjalnej biografii Bajmu niemal pominięto wkład Jarosława Kozidraka w powstawanie zespołu. Artysta miał żal do swojej znanej siostry, a kontakt się urwał. "Mówiło się, że to Pietras skłócił rodzeństwo, ale Jarek najwięcej żalu miał do siostry. Wzajemne relacje do końca popsuła biografia zespołu wydana kilka lat temu. Jarosław był nią zażenowany. Uważał, że zupełnie pominięto w niej jego rolę przy powstawaniu Bajmu" - wyjawił informator "Na Żywo".

Tak zmarł brat Beaty Kozidrak. Przekazała smutne wieści

Po rozwodzie z Andrzejem Pietrasem, Beata Kozidrak starała się nadrobić stracony czas i odnowiła swój kontakt z bratem. Jarosław Kozidrak miał nawet tworzyć dla niej nową piosenkę. Znienacka przyszły jednak tragiczne wieści. "Jarek zasnął nad klawiszami, komponując dla mnie piosenkę. Miał 63 lata! Nigdy nie zapomnę tego dnia. Późny wieczór, wróciłam z trasy, przyciszyłam telefon, bo chciałam odpocząć. Nagle spojrzałam na ekran komórki i zobaczyłam kilka nieodebranych połączeń od siostry. Przestraszona oddzwoniłam. I zapłakana Mariola powiedziała mi, co się stało" - wyznała Beata Kozidrak w rozmowie z "Twoim Stylem". Jarosław Kozidrak zmarł 12 czerwca 2018 roku. Zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi. Miał cukrzycę i problemy z kręgosłupem.

