Marianna Schreiber szerszej publiczności dała się poznać jako osoba, która nie boi się głośno wyrażać własnych poglądów, nawet jeżeli te nie do końca się wszystkim podobają (i czasem sobie przeczą). Celebrytka za pomocą mediów społecznościowych niejednokrotnie poruszała osobiste tematy, w tym te, dotyczące kłopotów rodzinnych, a nawet rozstania z mężem, politykiem - Łukaszem Schreiberem. Dawni zakochani mają 9-letnią córeczkę Patrycję.

Marianna Schreiber nie ma w planach kolejnego potomstwa. Straciła dwie ciąże

Po tak wielu kontrowersyjnych zwierzeniach wydawać by się mogło, że żadne wyznanie Marianny Schreiber nie będzie w stanie zaskoczyć. Tymczasem podczas niedawno zorganizowanej przez celebrytkę sesji "Q&A" influencerka otworzyła się jak nigdy wcześniej. Schreiber poruszyła temat jednych z najtrudniejszych chwil w swoim życiu - moment, gdy straciła dwie ciąże. - Kiedy możemy spodziewać się syna? - zapytał jeden z internatów, z pewnością nie wiedząc jak osobiste wyznanie za chwilę usłyszy. - Ja już nie będę, jak sądzę, miała dzieci. Bardzo o tym marzyłam. W sensie o tym by mieć kilkoro dzieci. Dwie ciąże straciłam, a Pati jest moim darem. Dziś już nie mogę myśleć o ponownej ciąży - wyznała Marianna.

Agnieszka Kaczorowska skrytykowała Mariannę Schreiber. Szybko nadeszła riposta

Marianna Schreiber i Agnieszka Kaczorowska wystąpiły razem w drugiej edycji programu "Królowa przetrwania". Nie da się ukryć, że celebrytki nie przypadły sobie do gustu. - Jej zachowanie było moim zdaniem absolutnie nieakceptowalne - tak w rozmowie z Plotkiem na temat Marianny wypowiedziała się tancerka. - Mówiłam wprost, że gdy obserwowałam Agnieszkę w internecie, to wydawała się taka super i taka kipiąca szczęściem oraz przykładnością, a na żywo zobaczyłam co innego, inną osobę i że jest zakłamana" - ripostowała Marianna.