Zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej inicjator, Jerzy Owsiak, od lat musi mierzyć się z hejtem. Tym razem przeciwnicy prezesa fundacji WOŚP posunęli się za daleko. Działacz charytatywny przyznał niedawno, że otrzymał groźby śmierci. Jako jedną z przyczyn eskalującej nienawiści wymienił kampanię przeciw WOŚP prowadzoną przez TV Republika. Wiele gwiazd stanęło murem za Owsiakiem. Do tego grona zalicza się także Radosław Majdan.

Radosław Majdan wspiera Jerzego Owsiaka. "Nie mieści mi się to w głowie"

Wielu celebrytów zdążyło już wyrazić swoje wsparcie dla Jerzego Owsiaka. Jednym z nich jest Radosław Majdan. W rozmowie z Plejadą sportowiec podkreślił, że nie rozumie nagonki na prezesa fundacji WOŚP. - Nigdy nie rozumiem negatywnych emocji. Nigdy nie rozumiem, kiedy ludzie szczują na innych ludzi. Bardzo jest przykro, patrząc na to, co się działo w przestrzeni publicznej w ostatnich ośmiu latach - powiedział były bramkarz. Dodał też, że osoby, które sieją nienawiść, mogą spodziewać się, iż wróci ona do nich w przyszłości. - Jak można kogoś takiego traktować w taki sposób, w jaki został ostatnio potraktowany? Nie mieści mi się to w głowie. Wychodzę z takiego założenia, że może nie zawsze, ale te negatywne emocje zawsze do tych ludzi wracają, że życie ma w sobie jakąś sprawiedliwość, albo karma dotyka tych złych - stwierdził mąż Małgorzaty Rozenek.

Jeżeli ktoś sieje zło, on to zło później zbiera i chyba właśnie dlatego w swoim życiu nie robię już nic złego od wielu lat

- podsumował.

Radosław Majdan bez ogródek o pracownikach TV Republika

Radosław Majdan skomentował także kwestię TV Republika, która w swoich materiałach uderza w Jerzego Owsiaka. Były bramkarz nie ma dobrego zdania o pracownikach stacji. - Nigdy też nie zrozumiem ludzi, którzy to robią. Tylko dlatego, że ktoś ich zmanipulował, albo tylko dlatego, że muszą płacić rachunki, to czują się zobowiązani, bo pracują w stacji takiej, jakiej pracują, że muszą, wyjść przed szereg i zmieszać z błotem kogoś takiego. To jest wielki facet, który zrobił wielką rzecz dla nas wszystkich" - powiedział w rozmowie z Plejadą.