W czwartek 9 stycznia swoją premierę miał długo wyczekiwany film Patryka Vegi "Putin". Reżyser na wydarzenie zabrał nawet swoją córkę Maję, która miała mały epizod w produkcji ojca. Jeszcze niedawno Vega mówił, że nie chce wpuszczać mediów do swojego prywatnego życia. "Dla mnie to jest jednak obszar prywatności, do którego ja nie chcę wpuszczać ludzi i udostępniać tego w przestrzeni publicznej" - tłumaczył w rozmowie z Jastrząb Post. Wygląda na to, że na ten wyjątkowy wieczór poluzował nieco zasady, którymi się kieruje. Na ściance pojawiło się też wiele znanych gwiazd. Wśród nich Anna Popek, siostra Joanny Krupy, Marta i Małgorzata Opczowska. Która z pań najlepiej wypadła na ściance? Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Anna Popek i Małgorzata Opczowska postawiły na czerń

Dziennikarka TV Republiki zdecydowała się na prostą, czarną suknię z krótkimi rękawami. Do stylizacji dobrała czarne szpilki i elegancką torebkę tego samego koloru. Popek bardzo dobrze odnajdywała się na ściance. Z uśmiechem paradowała między innymi celebrytami i ochoczo pozowała do zdjęć. W te same kolory uderzyła Małgorzata Opczowska. Prezenterka postanowiła jednak założyć coś nieco cieplejszego. Na premierze pojawiła się w krótkiej sukience z długim rękawem i golfem. Na słowa uznania z pewnością zasługują włosy Opczowskiej. Tuż przed wydarzeniem dziennikarka wybrała się do fryzjera, czym zdążyła się pochwalić na Instagrame. Wyglądała bardzo elegancko i świeżo.

Siostra Joanny Krupy wyróżniała się na tle reszty gwiazd

Zdecydowana większość postanowiła na ciemne, najczęściej biało-czarne kreacje. Nie można tego samego powiedzieć o Marcie Krupie. Siostra modelki postanowiła zaryzykować z nieco jaśniejszymi kolorami. Marta założyła na siebie szaro-niebieską sukienkę z golfem. Na wierzch przyrzuciła oversizową marynarkę bardzo podobnego koloru. Jedynym czarnym elementem jej stylizacji były buty. Siostra Krupy zdecydowała się botki na obcasie, które podkreśliły jej długie nogi. Co myślicie o takiej stylizacji? Wypadła lepiej niż Popek i Opczowska? Dajcie znać w komentarzach.