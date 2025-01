4 stycznia do Telewizji Polskiej powrócił lubiany przez widzów format - "The Voice Senior". Producenci postanowili zaskoczyć widzów. Całkowicie wymienili skład trenerów. Muzycznym dokonaniom uczestników przyglądają się obecnie: Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski. Prowadzący format "Jaka to melodia?" udzielił ostatnio wywiadu dla portalu Plejada, w którym opowiedział o kulisach "The Voice Senior". Czy przejmuje się negatywnymi komentarzami w sieci?

Robert Janowski o negatywnych komentarzach. "W ogóle się tym nie przejmujemy"

Robert Janowski został zapytany w wywiadzie o negatywne komentarze, które pojawiły się po emisji pierwszego odcinka programu "The Voice Senior". Internauci zarzucali jurorom sztuczne reakcje oraz niedopasowanie do formatu. Robert Janowski nie przejmuje się wpisami hejterów. "Jak się zajrzy na te profile, z których pisane są negatywne komentarze, to tam nic nie ma. Są puste. Więc to nie są ludzie aktywni lub prowadzący normalnie swoje social media, tylko zakładający konto wyłącznie po to, żeby komuś zrobić nieprzyjemność. Tak więc w ogóle się tym nie przejmujemy. Cokolwiek zrobisz, to zawsze połowa powie, że super, a druga, że źle" - powiedział Plejadzie. Robert Janowski zdaje sobie sprawę z tego, że negatywne komentarze są nieodłącznym elementem pracy w show-biznesie. "Nie robimy sobie nic z tych kilku negatywnych wpisów, które przecież będą zawsze" - skwitował w wywiadzie.

"The Voice Senior". Robert Janowski ocenił jurorów. "Przypadliśmy sobie wszyscy do gustu"

W dalszej części rozmowy Robert Janowski opowiedział także o atmosferze, jaka panuje na planie "The Voice Senior". Okazuje się, że prezenter zaprzyjaźnił się z innymi jurorami. "Program jest wspaniały, są świetni ludzie i taka też jest atmosfera wśród nas, jurorów. Jest bardzo przyjacielska, ponieważ jakoś przypadliśmy sobie wszyscy do gustu i się po prostu lubimy. Prywatnie też" - przekazał prezenter w rozmowie z Plejadą.