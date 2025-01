Wielkimi krokami zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka wspomoże onkologię i hematologię dziecięcą. Wiele gwiazd decyduje się na wsparcie akcji - w tym gronie znalazł się również Maciej Musiał. Już wiadomo, co zaoferował aktor. Chodzi bowiem o sprzątanie.

Maciej Musiał wysprząta wam dom. W tle usłyszycie jeden z popularnych utworów

Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć WOŚP, jest Maciej Musiał. Aktor ma dla fanów nie lada gratkę. O niespodziance poinformował poprzez wpis na Instagramie. "Zapraszam do licytacji" - napisał. Jak możemy zobaczyć na grafice - 29-latek oferuje... sprzątanie domu! "Maciej Musiał wysprząta Ci dom do zapętlonego utworu 'Explosion'" - czytamy w tytule aukcji. "Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu 'Explosion'" - przekazano w opisie.

Jeśli ktoś chciałby zmienić repertuar - jest taka możliwość. Można wybierać spośród czterech innych utworów: "Lay all your love on me" ABBY, "Hotel room service" Pitbulla, "Moonlight Shadow" Groove Coverage oraz "Chciałbym być" Krzysztofa Krawczyka. "Jak mawiał klasyk sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej" - dodano. Ten, kto wygra licytację, ma czas do końca bieżącego roku, by skorzystać z usługi aktora. Na moment pisania artykułu, cena za sprzątanie wynosi 9900 złotych - i z pewnością będzie się zwiększać. Trzeba przygotować odpowiedni budżet, by Musiał wysprzątał wasze cztery ściany.

Anna Popek w szczerych słowach o WOŚP

Dziennikarka już od jakiegoś czasu pracuje w TV Republika. Nie da się ukryć, że władze stacji starają się uderzać w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jej twarz - Jerzego Owsiaka. Ostatnio zorganizowali akcję "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Zdecydowaliśmy się zapytać Annę Popek, czy popiera WOŚP czy staje po stronie stacji. "Cenię sobie wolność wyboru i sumienia, a taką mam. Wspieram tych, którym ufam i wierzę w ich wartości. Nie uważam, żeby dobrą radą dla młodych ludzi było 'róbta, co chceta'" - odpowiedziała krótko.