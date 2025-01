Kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, producenci programu co jakiś czas odsłaniają kolejne karty dotyczące nadchodzącej edycji show. Tuż przed końcem 2024 roku Polsat wydał oświadczenie, że w formacie po siedmioletniej przerwie pojawi się także Agnieszka Kaczorowska. Teraz tancerka zdradziła, co stoi za decyzją o powrocie.

Zobacz wideo Dlaczego Kaczorowskiej nie ma w jury TzG? "Przeszłam wszystkie stany emocjonalne"

Agnieszka Kaczorowska miała nie wrócić do "Tańca z gwiazdami". Teraz wyznała, co stoi za zmianą decyzji

Informacja o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z gwiazdami" w roli trenerki rozgrzała opinię publiczną i z całą pewnością uplasowała tancerkę w gronie najciekawszych uczestniczek kolejnej edycji. Jednak w 2018 roku, kiedy Kaczorowska poinformowała o odejściu z programu, zarzekała się, że nie ma możliwości, aby w przyszłości miała powrócić na parkiet popularnego show. W najnowszej rozmowie z portalem Pomponik, tancerka wyjawiła, jaki jest powód nagłej zmiany decyzji. Padły słowa o tęsknocie. - Jasne, że tak mówiłam, bo wszyscy się zmieniamy i sytuacja się zmienia, natomiast wydaje mi się, że czasem warto nie napinać się na coś bardzo mocno. Czasem po prostu trzeba posłuchać swojego serca - zaczęła, a następnie zdradziła, co zmotywowało ją do powrotu. - Tęsknię za tańcem. Mam taki moment w życiu, że potrzebuję potańczyć, wytańczyć. Taniec jest taką formą, która mnie wyraża najbardziej, taniec to moje korzenie, taniec to całe moje życie, a jeśli mogę to połączyć z pracą, to uznałam, że to dobre rozwiązanie - przyznała, nie ukrywając, że przechodzi aktualnie przemianę wewnętrzną. - Życie jest tak nieprzewidywalne, że wszystko może się zdarzyć. Mówisz, że czegoś nie zrobisz, a potem to robisz. Zmieniają się poglądy, spojrzenie na świat, wszyscy się zmieniamy, rzeczywistość się zmienia, ja bardzo tego teraz doświadczam - podsumowała.

Maciej Kurzajewski zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Paulina Smaszcz bezlitośnie podsumowała

Przypomnijmy, że w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" na parkiecie będziemy mogli oglądać m.in. Macieja Kurzajewskiego, który zatańczy w parze z Lenką Klimentovą. Decyzję prezentera "halo tu Polsat" zdążyła już skomentować jego była żona, Paulina Smaszcz. Kiedyś znałam Macieja Kurzajewskiego - ojca moich dzieci, z którym spędziłam 24 lata mojego życia, profesjonalnego dziennikarza sportowego. Teraz nie wiem, kto to jest. Nie znam. Mimo wszystko życzę powodzenia i zdobycia Kryształowej Kuli - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.