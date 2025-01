W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Wśród nich był 24-letni syn celebrytki znanej z programu TTV "Królowe życia" - Sylwii Peretti. Chodzi o Patryka P., który będąc pod wpływem alkoholu, prowadził auto z nadmierną prędkością. Chociaż od tragicznego wydarzenia minęło ponad półtora roku, dopiero teraz sprawa znalazła swoje rozwiązanie w prokuraturze.

REKLAMA

Zobacz wideo Zatrzymano podejrzanego o potrącenie 14-latka

Prokuratura umorzyła sprawę wypadku Patryka P.

Z końcem 2024 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wypadku Patryka P. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że uznany za sprawcę Patryk P. nie żyje.

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła z uwagi na śmierć sprawcy postępowanie w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w dniu 15 lipca 2023 roku w Krakowie

- przekazała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

W dalszej części komunikatu czytamy, że Patryk P., który kierował pojazdem, był pod wpływem alkoholu. W jego krwi wykryto 2,3 promille, natomiast w moczu 2,6 promili alkoholu. Ponadto ustalono, że nietrzeźwy mężczyzna kierował autem rozpędzonym przynajmniej do 120 km/h. W dalszej części dokumentu krakowska prokuratura dokładnie opisała, jak wyglądał wypadek samochodowy, w którym brał udział Patryk P. i trzej pasażerowie. "Kierujący pojazdem m-ki Renault Megane Patryk P. znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu alkoholu etylowego wynoszącym we krwi 2,3 promille, w moczu 2,6 promille, jadąc al. Krasińskiego od al. Mickiewicza w kierunku Mostu Dębnickiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, jadąc z prędkością co najmniej 120 km/h i przekraczając prędkość dopuszczalną na tym odcinku drogi o ok. 80 km/h, najechał na słupek U21 i utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał poza lewą krawędź jezdni, uderzył w sygnalizator S-5, a następnie przez schody, doprowadzając do wywrócenia pojazdu na dach i uderzył w mur oporowy, w wyniku czego kierujący pojazdem oraz trzej pasażerowie doznali obrażeń ciała w postaci obrażeń czaszkowo- mózgowych, w wyniku których wszyscy czterej ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia tj. o przest. z art. 177 par 2 kk i inne." - czytamy.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała również, że postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Tak mógł wyglądać wypadek Patryka P. Do sieci trafiła symulacja

Sylwia Peretti straciła bliską osobę. Wspomniała również o synu. "Razem śmigacie po krainie wiecznego szczęścia"

Niedawno Sylwia Peretti opublikowała w sieci wpis, w którym poinformowała obserwatorów o śmierci kolejnej bliskiej osoby. Wspomniała kobietę, która zmarła. Nie zabrakło także wzmianki o synu Patryku. "Znając Patryka, zna już połowę nieba. Jestem przekonana Mario, że od dziś razem śmigacie po krainie wiecznego szczęścia... Do zobaczenia"- czytaliśmy we wpisie.