Mikołaj Roznerski często wciela się w postaci amantów, a w życiu prywatnym ma za sobą wiele medialnych relacji. Nie każdy jednak pamięta, że aktor przed laty był związany z koleżanką po fachu, która w "M jak miłość" grała jedną z jego ukochanych. Mowa o aktorce Marcie Juras, z którą Roznerski doczekał się syna. Para planowała nawet ślub, niestety nie zdążyła złożyć sobie przysięgi.

Mikołaj Roznerski zostawił matkę swojego dziecka dla innej

Mikołaj Roznerski i Marta Juras poznali się jeszcze za czasu studiów, choć uczyli się w różnych miastach. Juras jest absolwentką warszawskiej szkoły teatralnej, a Roznerski studiował we Wrocławiu. Przez jakiś czas starali się utrzymać związek na odległość. W końcu zamieszkali razem, a w 2011 roku na świat przeszedł ich syn Antoni. Niestety, sielanka nie trwała długo. Bo choć para planowała ślub, to dwa lata po tym, jak urodził się chłopiec, Roznerski wyprowadził się od Juras. Zakochani rozstali się, a aktor szybko związał się z Olgą Bołądź. Niestety, i ta relacja nie przetrwała. Roznerski i Bołądź byli parą zaledwie przez kilka miesięcy. "Nie było w tym rozstaniu niczyjej winy. Po prostu nie dogadywali się ze sobą. Okazało się, że mają różne charaktery" - zdradziła później znajoma aktorów w rozmowie z "Party".

Jakiś czas temu w wywiadzie dla "Twojego Stylu" Roznerski wyznał, że żałuje, że jego losy tak się potoczyły i nie pozostał przy boku Juras.

Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Nie jestem ojcem weekendowym

- wyznał. Rodzice 14-letniego już Antoniego mają jednak dziś dobre relacje. Są przyjaciółmi i razem opiekują się synem. Jakiś czas temu do sieci trafiły nawet zdjęcia, na których widać, jak świętowali urodziny nastolatka. Warto nadmienić, że wiele wskazuje na to, że po rozstaniu z Adrianą Kalską Roznerski jest singlem, choć w kuluarach plotkowano o jego rzekomym romansie z Michaliną Sosną. Z kolei Marta Juras po rozstaniu z Roznerskim odnalazła szczęście u boku operatora Jana Cybisa.

Syn Mikołaja Roznerskiego nie chodzi na religię

Mikołaj Roznerski i Marta Juras dbają o prywatność swojego syna i nie pokazują go w mediach społecznych. Rzadko również opowiadają w mediach o chłopcu. Jakiś czas temu aktor jednak zrobił wyjątek i zdradził, że jego syn nie będzie chodził na lekcje religii. "Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia, albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy" - powiedział aktor Światowi Gwiazd.