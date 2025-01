Roxie Węgiel na początku relacji ze Stanów Zjednoczonych opublikowała niewinne zdjęcie, na którym nie było widać skali tragedii. 8 stycznia zapozowała radośnie w Los Angeles, a następnie wstawiła kadry z czarnym dymem. Artystka musiała zmienić lokalizację z ukochanym. Napisała fanom, gdzie znalazła schron w obliczu dramatu.

Roxie Węgiel uciekła z płonącego LA. Poruszające słowa

Fani wokalistki zaczęli się martwić - płonie luksusowa dzielnica gwiazd, czyli Pacific Palisades. Drogie posesje straciły między innymi Fergie i Paris Hilton. To jednak nie są jedyne straty. W Los Angeles z dnia na dzień drogie sklepy i restauracje zmieniają się w zgliszcza, a to wszystko przez ogień. Roxie Węgiel jest na szczęście cała i zdrowa, podobnie jak Kevin Mglej. "Kochani, wszystko u nas w porządku! Dziękuję za tyle wiadomości, aktualnie jesteśmy bezpieczni w San Diego" - oznajmiła. "Serce się łamie patrząc na to jakie szkody zostały wyrządzone w LA przez ten ogromny pożar" - dodała. Węgiel wstawiła kilka kadrów z USA - panorama wygląda na nich przerażająco. Widać zadymione budynki i ogień w oddali.

Krzysztof Gojdź załamany pożarem w LA. Tak o nim mówił

Ekspert od medycyny estetycznej ma bliskich oraz willę w Los Angeles, dlatego obecny dramat bardzo na niego wpływa. "Jestem w Warszawie i wczorajszy wieczór, kiedy spędzałem tu czas z przyjaciółmi, nagle stał się wielkim stresem, kiedy pożar ogarnął wzgórza Hollywood" - oznajmił w rozmowie z nami. Pożar znalazł się bardzo blisko jego zagranicznego domu. "Dotarł ok. 800 m od mojej rezydencji w West Hollywood. Mój dom leży tuż nad Chateau Marmont Hotel w ekskluzywnej dzielnicy zamieszkanej przez wiele gwiazd show-biznesu" - przekazał Gojdź. "Najbardziej obawiałem się, że stanie się coś moim ukochanym psiakom. Całe Hollywood było zablokowane przez dwie godziny, ale pożar udało się w tym regionie LA jednak ugasić" - dodał ekspert.