12 grudnia 2024 roku swoją premierę miał serial "Śleboda" oparty na książce Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego, który dostępny jest na jednym z popularnych serwisów streamingowych. Nowa produkcja opowiada historię młodej antropolożki z Krakowa, która w poszukiwaniu siebie wyjeżdża w góry i przypadkowo odkrywa zwłoki. W rolę Anki Serafin wcieliła się Maria Dębska, której losy splatają się z dziennikarzem Bastianem Strzygoniem (Maciej Musiał). Maria Dębska to utalentowana aktorka, która budzi zainteresowanie nie tylko swoimi dokonaniami artystycznymi, ale także życiem prywatnym. Odkąd aktorka rozwiodła się z Marcinem Bosakiem, wielokrotnie plotkowano o jej kolejnych relacjach. Co łączy ją z Maciejem Musiałem, u którego boku zagrała w serialu "Śleboda"? W najnowszym wywiadzie opowiedziała o ich relacji.

Co łączy Marię Dębską i Maciej Musiała? Aktorski duet w szczerym wyznaniu

Maria Dębska i Maciej Musiał w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło" mieli okazję otworzyć się na temat łączącej ich relacji. Aktorski duet doskonale się dogaduje. Aktor w rozmowie miał okazję powiedzieć, za co ceni Dębską. Przyznał, że zawsze jest życzliwie ciekawa drugiego człowieka. "Zawsze chce zagadać, dowiedzieć się czegoś o kimś, kogo spotyka. Za to, że ma w sobie duże ciepło i wielkie światło. Ale też... łobuza. I kocha życie" - podkreślił Musiał. Dębska także miała okazję wypowiedzieć się o swoim ekranowym partnerze. Za co docenia go w życiu prywatnym?

Przede wszystkim za wielkie serce. Za to, że naprawdę potrafi słuchać. Za wychowanie w starym stylu, pewną szarmanckość, opiekuńczość i oddanie rodzinie

- wyznała Dębska.

Maciej Musiał i Maria Dębska o przyjaźni damsko-męskiej. Czy jest w ogóle możliwa?

Na łamach magazynu "Zwierciadło" Dębska i Musiał mieli także okazję wymienić swoje poglądy na temat przyjaźni damsko-męskiej. Aktor podkreślił, że sam ma przyjaciółkę, więc jest przekonany, że jest to możliwe. "Na pewno z moją przyjaciółką inaczej się komunikujemy, delikatniej, rozmawiamy też o innych rzeczach. Doradza mi czasem w kwestiach związku i robi to tak, jak nie doradziłby mi nigdy żaden przyjaciel" - podkreślił. Dębska ma podobne doświadczenia. "Nieraz przekonałam się, że taka relacja jest możliwa. Ale zdarzało się też, że wynikały z tego problemy. Myślę, że nie ma co udawać, że jest to proste, ale sprawdziłam na własnej skórze i jestem pewna - to może być przepiękna relacja" - podkreśliła Dębska.