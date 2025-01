Patrycja Markowska coraz chętniej opowiada o nowinkach z życia prywatnego. Wiemy, że jej serce jest zajęte przez Tomasza Szczęsnego, z którym stanęła na ślubnym kobiercu 4 września 2024 roku. "Pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość - to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości" - wyznała "Vivie!". Teraz Markowska wspomniała o następnym osiągnięciu z życia prywatnego...

Patrycja Markowska w skowronkach. Dała radę

Wokalistka przebywa w podróży. "Udało się wczoraj zdobyć szczyt góry Maigmó 1296 n.p.m.! Takie wyzwanie i wysiłek dają ogromną satysfakcję. A te widoki bezcenne… Następną planujemy Annapurnę w Himalajach" - napisała dumnie na Instagramie, zamieszczając kadry z górskim krajobrazem. Widać, że jest z siebie dumna. Fani Markowskiej od razu pośpieszyli z gratulacjami. "Pani Patrycjo, kobieta żywioł z pani. Przydałoby się tam jakieś letnie naturalne ubranko uszyte z natury", "Mimo takiego dużego zmęczenia wyglądasz zachwycająco", "Gratuluję i wspaniałego wypoczynku wam życzę" - czytamy pod postem artystki. Kto wie, być może w tej podróży towarzyszył jej także ukochany.

Patrycja Markowska jest szczęśliwa w nowym związku. Poczuła wolność

Gwiazda niedawno udzieliła wywiadu dla "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o sprawach zawodowych i przy okazji wspomniała o relacji z mężem. - Tomek jest w moim teledysku na drugim planie, ale nie wyobrażałam sobie tego inaczej, to było takie naturalne - powiedziała Markowska. Została zapytana, co zmieniło w jej życiu małżeństwo. - O rany, czuję wolność. Nie wiem w ogóle, jak to powiedzieć. To jest to, że niby jest małżeństwo, a jest wolność, ale w ogóle słuchajcie, przestałam mieć teraz ciśnienie na cokolwiek. Jestem tak szczęśliwa - odparła rozpromieniona. Związek sprawia, że jest bardziej kreatywna w działaniu. - To mi dało takie poczucie, że nie muszę uciekać już w pracę. Ja mam tak rozwinięte teraz skrzydła, że to jedno ciągnie drugie. Jak jest w środku spokój, to można też tworzyć w piękny i spokojny sposób. (...) Dzięki temu napisałam najlepsze teksty. U mnie miłość jest na pierwszy miejscu, dlatego że ona jest antidotum na wszystko - wyznała.