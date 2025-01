Patryk Vega po tym, jak na ekrany trafiły takie jego produkcje, jak "Botoks", "Kobiety mafii" albo jego biograficzny film "Niewidzialna wojna" brylował na ściankach i było go pełno w polskim show-biznesie. W ostatnim czasie jednak media o nim nieco zapomniały, a sam reżyser nie udziela już tak licznych wywiadów. Teraz postanowił o sobie przypomnieć.

Patryk Vega o uzależnieniu od alkoholu. "Byłem w stanie delirycznym"

Patryk Vega wielokrotnie mówił, że był osobą uzależnioną od wielu używek. W 2019 roku twierdził nawet, że jest uzależniony od zarabiania pieniędzy i opowiadał, co czuje, gdy dostaje przelew. Teraz znów wrócił do tematu swoich problemów. W wywiadzie dla Świata Gwiazd opowiedział o tym, jak przed laty nadużywał alkoholu. - W ostatniej fazie to się budziłem rano i piłem wódkę duszkiem, żeby zacząć mówić tak jak mówię teraz. Ja byłem w stanie już takiego wypłukania tych pierwiastków, delirycznym - zaczął. Reżyser zdradził, że miał wówczas pić codziennie 1,5 litra whisky. -To nic nie miało wspólnego z upiciem, bo ja nie byłem w stanie się upić, tylko musiałem tego potwora pożywić, pijąc od szóstej rano do drugiej w nocy po prostu 1,5 litra whisky dziennie, dzień w dzień - wyznał.

W dalszej części wywiadu Vega zdradził, że przez pewien czas próbował ograniczyć alkohol i sobie go dawkował. W końcu jednak dotarło do niego, że jest osobą uzależnioną. - Zrozumiałem, że jak wypiję łyk to po czterech miesiącach, będę w ciągu od szóstej rano do drugiej w nocy i zrozumiałem, że nie mogę ze sobą negocjować w tym wymiarze. Muszę to odstawić definitywnie, ja już byłem tym tak wymęczony, że no po prostu się czułem jak chory człowiek - powiedział. Reżyser podkreślił, że w końcu udało mu się wykluczyć alkohol z życia.

Patryk Vega o narkotykach. "Wciągałem kokainę"

Na tym jednak nie koniec problemów Vegi. Twórca "Putbulla" w tym samym wywiadzie opowiedział, że był również uzależniony od narkotyków. - Ja tylko w ciągu ostatniego roku picia odkryłem kokainę i wciągałem kokainę po to, żeby móc więcej pić. Jak przestałem pić, to od razu przestałem wciągać kokainę, bo ona straciła dla mnie funkcję, no bo nic mi nie dawała - zapewniał. Po chwili wypalił: - Raz tylko po tej całej sytuacji spróbowałem kokainy z Kolumbii, kręciłem z ekipą "Narcos", potrzebowałem rekwizyt 80 kg kokainy i oni przywieźli czystą kokainę, bo nie mieli rekwizytu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.