Mini Majk, a właściwie Mateusz Krzyżanowski, jest youtuberem, który stał się popularny przez to, że był członkiem Ekipy Friza. Walczył też na galach High League, a więc federacji MMA, która została powołana przez rapera Malika Montanę. Youtuber niedawno pochwalił się, że jest w nowym związku. Jego wybranką jest Beata "Ata" Postek, która jest doskonale znana widzom "Hotelu Paradise". Influencerka zwyciężyła drugą edycję wspomnianego show. Po instagramowym debiucie para zaliczyła kolejny - tym razem na ściance.

Mini Majk i Beata "Ata" Postek na ściance. Te zdjęcia mówią wiele

8 stycznia Mini Majk i Beata "Ata" Postek wspólnie wybrali się na premierę drugiej części "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Z tej okazji oboje postawili na eleganckie stylizacje. Mini Majk wskoczył w ciemny garnitur, który zestawił z białą koszulą z nonszalancko rozpiętym kołnierzykiem. Całość uzupełniały czarne pantofle. Z kolei jego wybranka miała na sobie granatowy, błyszczący komplet, który składał się z dwóch części - odsłaniającego brzuch, kusego topu oraz szerokich, lejących się spodni. Postek zrezygnowała z biżuterii. Stylizację uzupełniła jedynie złotą kopertówką. Była uczestniczka randkowego show upięła włosy i zdecydowała się na wieczorowy makijaż.

W pewnym momencie para wyszła na czerwony dywan i pozowała do zdjęć fotoreporterom. Co ciekawe unikali czułości i zachowywali się dosyć dziwnie, pozując w pewnej odległości od siebie. Nie wyglądali też na wyluzowanych. Beata "Ata" Postek starała się uśmiechać, za to wyraz twarzy Mini Majka nie wskazywał na to, że youtuber jest zachwycony nową sytuacją, w której się znalazł. Ujęcia, o których mowa znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Mini Majk wcześniej był w związku z Pauliną Kozłowską

Mini Majk i Paulina Kozłowska tworzyli parę przez dwa lata. Zakochani nie reagowali na uszczypliwe komentarze hejterów, którzy twierdzili, jakoby dziewczyna miała się związać z Krzyżanowskim jedynie dla sławy. Po rozpadzie ekipy youtuber wprowadził się do mieszkania ukochanej. Jakiś czas temu zakochani wyznali jednak, że ich związek przechodził poważny kryzys.