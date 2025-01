W Warszawie właśnie odbyła się premiera drugiej części "Akademii pana Kleksa" Macieja Kawulskiego. W "Kleksie i wynalazku Filiipa Golarza" przygotowano kilka niespodzianek, które z pewnością zaskoczą widzów. Nasz redakcyjny kolega Marcin Wolniak miał już okazję zobaczyć najnowszą produkcję Kawulskiego, więc zachęcamy was do przeczytania jego autorskiej recenzji. Dowiecie się czegoś o "koszmarnym montażu i braku 'magii Hogwartu'". Na warszawskiej premierze filmu pojawiło się sporo celebrytów. Wśród tłumu widziana była m.in. Agnieszka Kaczorowska, Aleksandra Kisio z synami czy Maffashion. Sprawdźcie, jak stylizacje gwiazd ocenił redaktor modowy Michał Musiał, który bliżej przyjrzał się m.in. kreacji Agnieszki Kaczorowskiej, o której w ostatnich tygodniach jest głośno w mediach. Zobaczcie, co na ten wieczór wybrały pozostałe gwiazdy.

Gwiazdy na premierze filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Gąsiewska cała w kwiatach

Na premierze filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" pojawiła się Katarzyna Zielińska. Aktorka postawiła na klasyczną elegancję i pojawiła się na wydarzeniu w czarnym garniturze. Do klapy marynarki przypięła broszkę w kształcie dużego kwiatu, która nadała całości wyjątkowego charakteru. Aktorka zdecydowała się także na gładko zaczesane włosy z wyciągniętymi pasmami przy buzi. Zielińska wyglądała pięknie, aczkolwiek smutno. Być może to kwestia czarnej stylizacji, która nie była przełamana żadnym kolorem. W zupełnie inną modową stronę poszła z kolei Wiktoria Gąsiewska, która wybrała sukienkę z czarnego tiulu z aplikacjami z czerwonych kwiatów. Nie da się ukryć, że w tej stylizacji bardzo dużo się dzieje i nie wiadomo, na czym skupić wzrok. Która z kreacji bardziej przypadła wam do gustu? Wśród gwiazd pojawiła się także Maffashion, która zawitała w kinie w czarnym, skórzanym płaszczy rodem z "Matrixa", który założyła na zwiewną, tiulową sukienkę. Kontrastujące ze sobą struktury materiałów z pewnością ciekawie tu "zagrały". Julia Kuczyńska zdecydowała się przełamać czerń stylizacji metaliczną torebką w turkusowym odcieniu. Jak wam się podoba takie zestawienie? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Maciej Kawulski miał nowy pomysł na "Kleksa". "Dzieci nie utożsamią się z panem z wielką brodą"

Maciej Kawulski, który jest reżyserem także drugiej części "Akademii pana Kleksa" w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o kulisach powstawania filmu. W rozmowie z serwisem Onet przyznał, że zależało mu, uwaga w filmie nie była skupiona na samym Kleksie, ale młodych bohaterach, z którymi mogą utożsamiać się widzowie. "Przede wszystkim przesunąłem tę postać trochę na drugi plan. Nie chciałbym kogoś zrazić, bo 'Akademia Pana Kleksa' jest akademią pana Kleksa, ale w dzisiejszych czasach dzieci nie utożsamią się z panem z wielką brodą, który w kolorowy sposób prowadzi zajęcia i jest trochę magikiem. Dzisiaj dzieci potrzebują postaci, z którą się utożsamią i tą postacią w filmie jest Ada Niezgódka. Postać, z którą mogą utożsamić się i chłopcy, i dziewczynki, w której ta płeć jest gdzieś na drugim planie. Jest to po prostu bohater" - podkreślił Kawulski.