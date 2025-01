Franciszek Przybylski przed laty wcielał się w Łukasza Mostowiaka (później Wojciechowskiego) - syna Marty i Norberta w serialu "M jak miłość" i dorastał na oczach widzów. W 2006 roku zrezygnował z produkcji. Scenarzyści nie uśmiercili jednak jego bohatera, ale zdecydowali się na innego aktora, a właściwie aktorów, bo do 2014 roku Łukasza grał Adrian Żuchewicz, a od 2019 roku ta fucha należy do Jakuba Józefowicza. Co dziś słychać u Franciszka Przybylskiego? Sprawdziliśmy.

To dlatego Franciszek Przybylski zniknął z "M jak miłość"

Jakiś czas temu na Instagramie Przybylski przyznał, że wstydził się gry w "M jak miłość". "Bycie dzieciakiem, którego około dwa razy w tygodniu ogląda w telewizji przez kilka lat średnio dziesięć milionów Polaków, to jest konkret. Wstydziłem i do dziś wciąż trochę wstydzę się tego serialu. Od pewnego momentu, granie w nim wydawało mi się być po prostu 'siarą' . Między innymi dlatego zwiałem" - wyjawił.

Po tym, jak Franciszek Przybylski rozstał się z "M jak miłość" grał jeszcze w kilku produkcjach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Galeriankach". "Facet (nie) potrzebny od zaraz" oraz "#Wszystkogra". Później na jakiś czas przestał grać. W 2023 roku znów wrócił przed kamerę. Zagrał w filmowej wersji produkcji "Doppelgänger. Sobowtór", a później również w serialu o tym samym tytule. Niedawno wystąpił też w hicie Netfliksa "Rojst Millenium". Przybylski pojawia się jednak nie tylko przed kamerą, ale również za nią. Z powodzeniem realizuje się bowiem również jako operator kamery, reżyser i asystent reżysera. Na stronie Film Polski widać, że próbował również swoich sił m.in. jako producent filmowy, scenarzysta, oświetleniowiec, montażysta oraz asystent operatora obrazu. Na tym jednak jego kariera się nie kończy. Poza planem zdjęciowym Przybylski także się rozwija. Założył zespół muzyczny "Zgaga" i zaczął przygodę ze stand-upem.

Franciszek Przybylski szczęśliwie zakochany

Warto nadmienić, że Franciszek Przybylski w sierpniu ubiegłego roku świętował 30. urodziny. "Ci, którzy mnie znają bliżej mogą zrozumieć kiedy powiem, że ja zawsze czułem się jakbym miał 30 lat. Zawsze byłem taki stary-malutki" - pisał. To właśnie wtedy ujawnił, że miał kłopoty ze zdrowiem i jest szczęśliwie zakochany. "Spędzałem mnóstwo czasu z ludźmi, których kocham. Zacząłem leczyć zdiagnozowaną u mnie dystymię. Zakochałem się jak wariat szalony krejzol i psycholek totalny" - mogliśmy przeczytać. W grudniu 2024 roku opublikował na Instagramie zdjęcie z ukochaną, która odsłoniła ciążowy brzuch. W komentarzach nie brakowało gratulacji.

Aktualne zdjęcia Przybylskiego znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Aktor stawia obecnie na krótkie ciemne włosy oraz nosi zarost. Na jego nosie widać charakterystyczne okrągłe okulary. Wygląda na to, że lubi luźny casualowy styl. Stawia też na sportowe outfity.