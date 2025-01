Pod koniec 2024 roku Anna Lewandowska pojawiła się w wydaniu "halo tu polsat". W rozmowie z Agnieszką Hyży, która odwiedziła ją w Barcelonie, celebrytka otworzyła się na temat zmian, jakie zaszły w jej życiu po narodzinach córek. Lewa opowiedziała, jak wygląda jej codzienność. - Dzień jest podporządkowany pod dzieci. Praca zdalna, bo prowadzę firmę w Polsce. Mój mąż codziennie trenuje, rano zawozimy dzieci, on jedzie do pracy, ja jadę do pracy, a potem spędzamy czas razem - powiedziała. Przyznała, że odkąd urodziła córki, jest dużo wrażliwsza. - Od kiedy urodziłam dzieci, dużo płaczę. Wzruszam się ostatnio bardzo szybko. Wiem, że może się wydawać, że w skorupie siedzę, uczę się karate, potem kick-boxing. Dobrze boksuje, to jest fakt. Lubię być tą zadziorą. Lubię, jak mnie faceci podziwiają w męskich sportach - przyznała. W najnowszej relacji opublikowanej na Instagramie Anna Lewandowska razem z córkami podzieliła się ulubionymi ćwiczeniami i zdrowymi posiłkami. Dziewczynki chętnie odpowiadały na pytania mamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowscy daleko poza podium w rankingu najbogatszych Polaków

Anna Lewandowska udostępniła relację z córkami. Laura i Klara chętnie odpowiadały na pytania mamy

Anna Lewandowska co jakiś czas organizuje sportowe wyzwania za pośrednictwem swojej aplikacji. Lewa o szczegółach opowiedziała na InstaStories. W trakcie realizacji nagrania towarzyszy jej bawiące się córki.

Po raz kolejny przepraszam za zakłócenia, ale znów mam małych rozmówców z mikrofonem

- czytamy w opisie. Celebrytka wykorzystała obecność swoich córek i postanowiła zapytać je o ulubione sportowe sprzęty. Klara od razu ochoczo odpowiedziała swojej mamie. Widać, że dziewczynki chodzą do międzynarodowych szkół, bo wypowiadając się, łączą polski z angielskim. Klara przyznała, że lubi kettle do ćwiczeń i bieżnię. Córka Lewej dodała, że lubi także robić przysiady. Młodsza córka Lewandowskich, Laura, powiedziała, że podobnie jak jej siostra lubi bieganie i football. Jak widać, dzieli ze swoim ojcem wspólną pasję. Dziewczynki opowiedziały także o ulubionych posiłkach przygotowywanych przez ich mamę. Laura wymieniła pizzę, a Klara wspomniała o czekoladzie i bananowych naleśnikach. Oczywiście w zdrowej wersji, jak podkreśliła Lewandowska.

ZOBACZ TEŻ: Szczegóły rozstania Afflecka i J.Lo. "Bajka zamieniła się w koszmar"

Anna Lewandowska myślała o karierze aktorskiej. Przed laty pojawiła się w "Klanie"

W ostatnich latach Annę Lewandowską kojarzymy głównie ze światem sportu, ale kilkanaście lat temu żona Roberta Lewandowskiego próbowała także swoich sił w aktorstwie. W 2007 roku pojawiła się w kultowym "Klanie". Lewandowska zagrała epizodyczną rolę w jednym z odcinków, gdzie serialowa Ola Lubicz (Kaja Paschalska) spotyka się z ukochanym na randkę. Mało tego Lewa myślała swego czasu o studiowaniu na łódzkiej filmówce. - To było moje wielkie marzenie, przygotowywałam się do tego, ale w pewnym momencie mój ojciec chrzestny Jacek Bławut zadał mi pytanie, czy naprawdę tego chcę, bo to trudna i ciężka praca. I rzeczywiście, sytuacja życiowa zmusiła mnie do rezygnacji z tych studiów i wybrałam sport - wyznała kiedyś w rozmowie z "Grazią". Wiedzieliście o tym epizodzie z jej życia? Więcej przeczytasz tutaj: Lewandowska lata temu zagrała w "Klanie". Tak, to naprawdę ona