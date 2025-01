Waldemar Gilas na początku przygody w formacie o rolnikach rozwijał relację z Ewą, ale to finalnie Dorota skradła jego serce. Wielu zaskoczył taki zwrot akcji. Zakochani są razem po dziś dzień i wychowują córkę Dominikę, która niedawno przyszła na świat. Wielu ciekawiło, dlaczego para nie wzięła udziału w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", emitowanym 25 grudnia. Marta Manowska spotkała się wówczas ze znanymi duetami, ale zdecydowanie w tym gronie brakowało Waldemara. Fani zasypali farmera pytania, bo jednak bolała ich nieobecność gwiazdora TVP. Rolnik postanowił wyznać prawdę.

Waldemar Gilas nie dogadał się z produkcją. Zaskakujące fakty

Warto zaznaczyć, że w 2023 roku również nie widzieliśmy farmera w Boże Narodzenie w TVP. Produkcja nie uwzględniła go w scenariuszu świątecznego wydania "Rolnik szuka żony". W 2024 roku z kolei Waldemar Gilas nie pojawił się na nagraniach z własnego wyboru. Chciał bowiem utrzeć nosa produkcji, która wcześniej go ominęła. "Świeżo po naszej emisji nie dostaliśmy zaproszenia do świątecznego odcinka, gdyż rzekomo inny był koncept. Ciekawe. Para powstająca z programu zostaje pominięta. To jedyny taki przypadek w ciągu dekady istnienia programu" - tłumaczył na Instagramie z żalem. "Skoro nie przewidziano dla nas miejsca w zeszłym roku, w tym roku ja nie przewidziałem swojego udziału, mimo iż byliśmy przez produkcję zaproszeni" - dodał następnie. Co sądzicie o jego ruchu?

Waldemar Gilas to już celebryta TVP. Wkrótce leci do Turcji

Rolnik prężnie działa na Instagramie i chętnie opowiada o codzienności. Zabiera często głos na temat ukochanej oraz córki, bo jego sfera prywatna naturalnie jest przedmiotem zainteresowań internautów. W ostatniej sesji pytań od fanów przekazał wieść o planowanym wyjeździe do Turcji. To tam przejdzie przeszczep włosów. "Tak, planuję wkrótce. Słyszałem, że w Turcji robią to najlepiej" - napisał. Czeka ponadto na efekt znanego muzyka, który ma już za sobą przeszczep. "Zobaczę, jaki będzie efekt u Dawida Narożnego i wtedy już będę zdecydowany na maksa" - dodał Waldemar Gilas.