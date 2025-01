Krzysztof Skiba planuje wystąpić na 33. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 26 stycznia 2025 roku. W przeciwieństwie do niektórych mediów wspiera działalność Jerzego Owsiaka. "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę" - takie hasło ostatnio wybrzmiało w stacji Tomasza Sakiewicza. Skiba wyznał, co sądzi o takim podejściu i przy okazji odniósł się do gróźb, jakie otrzymuje jego kolega.

Krzysztof Skiba współczuje Owsiakowi. Nie przebierał w słowach

- Bardzo obawiam się o Jerzego. To zagrożenie w stosunku do niego jest bardzo realne - zaczął w rozmowie z Pudelkiem, kiedy został zapytany o grożenie Owsiakowi. Skibą również wstrząsnął dramat Pawła Adamowicza, który nie przeżył ataku na scenie WOŚP w 2019 roku. Nawiązał następnie do mediów. - Aktualnie hejt na Jurka jest większy niż wtedy na prezydenta Gdańska. Cała ta akcja Telewizji Republika jest antypolską i antynarodową. Tego typu akcje wewnętrznie rozbijają społeczeństwo. Skłócają naszą wspólnotę. Powodują, że Polacy są zagubieni. Kiedyś WOŚP i jej finały nas łączyły, byliśmy razem, mieliśmy inne poglądy, ale wszyscy wrzucali do puszki, aż PiS zaczął pluć na Orkiestrę - przekazał. - W głowie mi się nie mieści, że ci ludzie atakują akcję charytatywną, ba, domagają się, żeby na nich wpłacać pieniądze. PiS apeluje, żeby na nich wpłacać, Rydzyk apeluje, żeby na niego wpłacać, Republika apeluje, żeby na nią wpłacać - coś z tą prawicą jest nie tak - uzupełnił.

Krzysztof Skiba wspiera Owsiaka. Tak brzmią groźby

Jerzy Owsiak przytoczył na Facebooku, z jakimi komunikatami spotyka się tuż przed kolejnym finałem akcji. "Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - napisał. Sprawą zajmuje się policja. Sam Owsiak podkreśla, że nie da się zastraszać po raz kolejny w jego karierze.