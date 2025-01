"The Voice of Poland" to format, który od lat pomaga odkryć Polakom talenty muzyczne. Z tego programu wywodzą się Natalia Nykiel, Krystian Ochman oraz pewna aktorka, którą znamy z "Hotelu 52", "Asymetrii" i "Gliniarzy". Wystąpiła w edycji z 2015 roku. Nieco wcześniej pojawiła się w "Jak oni śpiewają" i sądziła, że muzycy docenią jej zapał w "The Voice of Poland". Nic bardziej mylnego.

Gwiazda "M jak miłość" chciała zostać wokalistką. Górniak nie była zachwycona

Wspomnianą aktorką jest Laura Samojłowicz. Postanowiła zaprezentować na antenie TVP2 "Stairway to Heaven" Led Zeppelin. Jurorzy ze skupieniem słuchali jej wokalu, jednak żaden z nich nie odwrócił fotela. Co o tym występie twierdzili eksperci? Edyta Górniak była zachwycona jedynie melodią graną na fortepianie. Duet Tomson i Baron jednogłośnie stwierdził, że "trzeba to było ładnie zaśpiewać". Pod archiwalnym występem aktorki można znaleźć wiele komentarzy na YouTubie. "Według mnie porwała się z motyką na słońce. Ta piosenka jest piękna, wręcz rozrywająca od środka i, jeżeli już chce się ją zaśpiewać przed kamerami i tysiącami ludzi, to powinno solidnie przygotować i wykonać co najmniej perfekcyjnie" - napisał jeden z widzów. Co ciekawe, aż tak krytycznych uwag nie miała Maria Sadowska, według której w występie Samojłowicz "coś było", jednak nie dała jej szansy wejść do drużyny.

Laura Samojłowicz zamarzyła również o modelingu. Z "Top Model" też odpadła

Aktorka nie poddaje się w drodze po marzenia, o czym świadczy pójście do kolejnego show. Wzięła udział w castingu do programu "Top Model" w 2023. - Nie da się udawać, że się nie znamy - zaznaczył jasno Michał Piróg. - Teatry nie grają w wakacje, więc pomyślałam sobie, że może bym coś zrobiła, żeby się zadziało więcej - odpowiedziała mu gwiazda. Postanowiła następnie dobrze pokazać się jurorom. - Wydaje mi się, że mam dobrą nogę. Kolega mi powiedział, że mam dobry profil. Ten wybrał, ale jeszcze walczę o ten. Chciałabym bawić się modą, być z ludźmi. Fajny vibe, piękno, dobro - zaznaczyła. Finalnie Samojłowicz nie przeszła do kolejnego etapu programu.