Dominika Serowska na Instagramie opowiada o swojej codzienności. Chętnie relacjonuje dni świeżo upieczonej mamy, ponieważ 4 grudnia 2024 roku powitała na świecie syna, który ma na imię Romeo. Partnerka Marcina Hakiela ostatnio uraczyła obserwatorów nieco inną refleksją. Skomentowała dla fanów kreacje ze Złotych Globów.

Dominika Serowska nie zostawiła suchej nitki na stylizacjach gwiazd. "Dzidzia piernik w natarciu"

Gala odbyła się w Beverly Hills 6 stycznia 2025 roku. Nie zabrakło światowych sław, takich jak Selena Gomez oraz Angelina Jolie. Serowska nie kryła, że nie jest fanką pierwszej z wymienionych. Oceniła jednak jej stylizację na "nie najgorszą", co z jej strony wcale nie było surową oceną. Postanowiła udostępnić kilka kreacji na InstaStories. "Dzidzia piernik w natarciu" - tak oceniła look gwiazdy serialu "Sprzątaczka", Margaret Qualley. Z kolei Jolie doczekała się następującego komentarza: "Zawsze olśniewająca, ale tutaj trochę ciężko". Nikki Glaser natomiast wyglądała "tanio, ale chociaż konsekwentnie". "Trochę żyrandol, trochę serwetka" - takiego komentarza doczekała się Cynthia Erivo. Warto zaznaczyć, że niektóre damy zasłużyły na pochwały od Serowskiej. W tym gronie znalazły się Demi Moore, Nicole Kidman oraz Miley Cyrus, która odsłoniła wyrzeźbione ramiona.

Demi Moore przemówiła podczas Złotych Globów. Te słowa zapadają w pamięć

W trakcie wydarzenia nie zabrakło przepychu, wzruszenia i ważnych przemówień. Autorką jednego z nich jest Demi Moore. Wyznała prawdę na temat świata Hollywood. - Wow. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Jestem w szoku. Robię to od dawna, bo już ponad 45 lat i po raz pierwszy w życiu wygrałam cokolwiek jako aktorka - zaczęła. Ujawniła następnie kilka faktów o swoich początkach. -Trzydzieści lat temu producent powiedział mi, że jestem aktorką "popcornową", co wtedy zrozumiałam jako to, że mogę grać w filmach, które odnoszą sukcesy i zarabiają dużo pieniędzy, ale nigdy nie zostanę uznana za wartościową aktorkę. Uwierzyłam w to i przyjęłam to jako fakt - przyznała gwiazda.