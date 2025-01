Jerzy Owsiak opublikował 7 stycznia niepokojący wpis na Facebooku. Dotyczył komunikatów, jakie otrzymuje. "Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - 'Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden'. I się rozłączył" - przytoczył działacz charytatywny. "Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - dodał. Obok tej sprawy nie mógł przejść obojętnie marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia przyjrzał się sprawie Owsiaka. Przekonał się o groźbach na własnej skórze

Polityk również jest obiektem gróźb. - Ja groźby pozbawienia życia otrzymuję regularnie. Ostatnio została wyznaczona nawet godzina mojej śmierci. My, politycy, doprowadziliśmy do sytuacji, że ludziom zaczęło odbijać - przyznał Hołownia, kiedy został zapytany na konferencji o sytuację Owsiaka. Przypomniał następnie o głośnej sprawie. - Nie może powtórzyć się sytuacja z zabójstwem Pawła Adamowicza - zaznaczył. Co więcej przekazał marszałek? - Bardzo współczuję Jurkowi, niczym sobie na to nie zasłużył. Mogę mu poradzić, żeby nie zapomniał nigdy o tym, że trzeba o każdej takiej sytuacji informować służby - powiedział. Owsiak zgłosił sprawę na policję. Hołownia liczy, że działacz szybko otrzyma pomoc. Na koniec wystosował pewien apel. - Ale błagam, obniżmy temperaturę, jeśli sami tego nie zrobimy, to nikt tego za nas nie zrobi - przekazał.

Jerzy Owsiak nie poddaje się. I tak chce zrealizować swój cel

Zbliżamy się do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wydarzenie jest zaplanowane na 26 stycznia 2025 roku. W związku z tym Owsiak ma dużo pracy i mimo gróźb zamierza dopiąć swego. "Jeżeli dożyję jutra - to nie jest śmieszne - to nadal, ja i fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam, kolejnych, powodziowych zakupów" - napisał.