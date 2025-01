Anna Czartoryska-Niemczycka nazywana jest przez wielu Polaków "polską księżniczką", a to wszystko przez arystokratyczne pochodzenie. Do jej przodków należą między innymi Izabela, Adam Kazimierz i Roman Czartoryscy. Kwestię korzeni poruszyła swego czasu na antenie "Pytania na śniadanie". "Trudno mi się w tym odnaleźć, dlatego że historia mojej rodziny jest faktem, istnieje, są to po prostu moi przodkowie. Z drugiej strony tytuły dziedziczne zostały zniesione w Polsce już prawie 100 lat temu, jestem więc czwartym pokoleniem, które nie ma prawa tym tytułem się posługiwać" - wyznała. Wychodząc za Michała Niemczyckiego, z którym jest ponad 11 lat, straciła tytuł. Co więcej wiadomo o jej życiu?

Anna Czartoryska-Niemczycka o sile związku i dzieciach. "Szybko zrozumieliśmy, że chcemy mieć dzieci"

Aktorka i bizneswoman nie ukrywa, że w relacji z mężem stawia na szczerość i częste rozmowy. "Lubimy ten czas, kiedy położymy dzieci, oglądamy filmy, filozofujemy. (...) Chwilę dojrzewaliśmy do tego, że nie musimy wszystkiego robić razem" - mówiła Czartoryska-Niemczycka dla "Pani". Jako mama Ksawerego, Janiny, Antoniego i Stefana, przekonała się, że macierzyństwo nie jest łatwe. Na każdym kroku wspierał ją na szczęście Niemczycki. "Szybko zrozumieliśmy, że chcemy mieć dzieci. Jeszcze zanim się pojawiły, Ania przeczytała mnóstwo książek o ich wychowaniu i nadal to robi" - przyznał w "Pani". Z kolei w podcaście "Tak mamy!" aktorka podzieliła się kontrowersyjnym wnioskiem. Podkreśliła, jak potomstwo wpływa na związek. - Każde kolejne dziecko to kryzys dla związku. My też tego doświadczyliśmy. Jest nam już jednak łatwiej, bo wiemy, że te wszystkie kryzysy mijają - zaznaczyła.

Anna Czartoryska-Niemczycka ma znaną teściową. Katarzyna Frank-Niemczycka od zawsze miała dobre zdanie o synowej

Psycholożka, znana również z tego, że od lat jest w gronie najbogatszych Polek, ma świetne relacje z Czartoryską-Niemczycką. Jest szczęśliwa z powodu wyboru syna. "To fajna, sympatyczna dziewczyna. I skromna. Bardzo mi się to w niej podoba. Jest utalentowana i ma piękny głos. Została dobrze wychowana. Poza tym ma poczucie humoru. Pasują do siebie. Tworzą wspaniałą parę. Mają wspólne zainteresowania. Oboje są takimi troszkę artystycznymi duszami" - wyznała swego czasu Frank-Niemczycka dla "Super Expressu". Ma stały kontakt nie tylko z synową, ale i z wnukami. Aktorka podkreślała, że przy czwórce dzieci każde ręce do pomocy są bardzo przydatne.