Roksana Węgiel mówi otwarcie. "Choroba postępuje"

5 października 2024 roku Roksana Węgiel bardzo zaniepokoiła swoich fanów. Wokalistka opublikowała w sieci kadr ze szpitala i poinformowała o problemach zdrowotnych. Wyznała, że kilka miesięcy temu dowiedziała się, iż choruje na cukrzycę typu pierwszego. Wokalistka podkreśliła, że początkowo zbagatelizowała tę diagnozę i zwróciła się z apelem do swoich fanów, aby nie popełniali tego samego błędu. "Zdrowie jest najważniejsze i błagam was, nie bagatelizujcie go" - podkreśliła. Kilka miesięcy po publicznym wyznaniu Roxie właśnie otworzyła się na temat swojego aktualnego stanu zdrowia. Jak dzisiaj się czuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel śpiewa hit "Chodź pomaluj mój świat"

Roksana Węgiel poinformowała o stanie zdrowia. "Choroba postępuje"

Roksana Węgiel w rozmowie z portalem ShowNews opowiedziała o życiu z chorobą. - Trzeba dbać o siebie, stawać tę chorobę priorytetowo, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby żyć "tu i teraz" i nie dać się zwariować. Trzeba poniekąd polubić życie z cukrzycą, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi - podkreśliła. Roxie przyznała, że na razie czuje się dobrze, ale miała także złe wieści. Dodała, że odczuwa misję, aby pokazać swoim fanom, że z tą chorobą można normalnie żyć.

Teraz, przynajmniej u mnie, wielkich powikłań nie odczuję, ale ta choroba postępuje, to jest najgorsze. (...) Myślę, że mogę być motywacją do pokazywania tego, że da się żyć z tą chorobą

- podsumowała Węgiel.

ZOBACZ TEŻ: Doda w szoku. Nie może uwierzyć, co wydarzyło się w ciągu kilkunastu godzin

Kevin Mglej przeszedł spektakularną metamorfozę. Roksana Węgiel wyjawiła sekret ukochanego

Ostatnio w mediach coraz głośniej jest o metamorfozie Kevina Mgleja. Ukochany Roxie Węgiel stracił aż 40 kilogramów i zaczął regularnie ćwiczyć. - Staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. Trenuję od trzech do pięciu razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas - powiedział w rozmowie z serwisem Pudelek. Mglej przyznał, że to właśnie ukochana jest dla niego największą motywacją. - Często na siłownię chodzę też z żoną, która jest moją największą motywacją, kiedy po prostu się nie chce. Polecam również saunę dwa razy w tygodniu i zero alkoholu! - podkreślił Mglej. W mediach pojawiła się opinia, że to Roxie namawiała ukochanego do metamorfozy. Sprawdź, jak wokalistka zareagowała na te słowa: Lżejszy o 40 kg Mglej pozuje z Węgiel na siłowni. Wokalistka wyjawiła sekret metamorfozy męża