To oni podbijają radiowe anteny. Zagłosuj na Wschodzącą Gwiazdę!

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2024 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów w siedmiu kategoriach. W kategorii Wschodząca Gwiazda Roku nominowani są m.in. Zalia i Carla Fernandes.

To oni podbijają radiowe anteny. Poznaj nominowanych do Jupitera w kategorii Wschodząca Gwiazda

W kategorii Wschodząca Gwiazda nominowanych wskazała redakcja Radia Zet, patron Jupiterów 2024. Wśród nominowanych znaleźli są młodzi artyści, którzy już podbijają radiowe anteny. Jupitera może zdobyć Dominik Dudek. To utalentowany wokalista i gitarzysta, który ma już na koncie zwycięstwo w programie "The Voice of Poland". W przypadku Jupiterów Dudek ma jednak silną, kobiecą konkurencję. Na liście jest Carla Fernandes, która ostatnio wyśpiewała wraz z Oskarem Cymsem hit promujący film "Akadamia Pana Kleksa". Listę nominowanych zamyka Zalia i Bletka. ZAGŁOSUJ TUTAJ >>>