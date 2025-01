Doda, która kilka dni temu była jedną z głównych gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu, tym razem zaskoczyła muzycznym nagraniem. Doda nagrała akustyczną wersję utworu Pezeta "Dom nad wodą", którą połączyła ze swoją piosenką "Dom". Nagranie szybko stało się viralem w sieci i w kilkanaście godzin zdobyło prawie osiem milionów wyświetleń. Artystka nie spodziewała się aż tak dużego odzewu. Na Instagramie właśnie opublikowała reakcję na całe zamieszanie.

Doda zaskoczona odzewem na swoje nagranie. "Nie spodziewałam się aż takich reakcji"

Dodzie z pewnością nikt nie może odmówić talentu wokalnego, co udowodniła w najnowszym nagraniu. Gwiazda usiadła przy pianinie i podzieliła się własną wersją utworu Pezeta. Nagranie od razu wywołało spore zamieszanie, a fani byli zachwyceni dziełem Dody. "Ściska serce i gardło", "To brzmi jak jedna gotowa piosenka. Pozamiatane", "Świetnie to zmiksowałaś. Popłakałam się" - czytamy w komentarzach. Wokalistka znalazła chwilę przy śniadaniu i za pośrednictwem InstaStories zwróciła się do fanów. Nie spodziewała się, że piosenka wywoła aż takie zamieszanie.- Słuchajcie, nie spodziewałam się aż takich reakcji. Po prostu siadłam sobie przy pianinie, bo bardzo polubiłam tę piosenkę i tak sobie pomyślałam, że fajnie w nowym roku coś tam zagrać muzycznie i połączyć to jeszcze z moim utworem - przekazała.

Nie sądziłam, że minie doba i łącznie osiem milionów ludzi to zobaczy i tyle będzie wiadomości i odzewu

- podkreśliła Doda. Wokalistka dodała, że odzywają się nawet do niej znajomi, z którymi przez kilka lat nie miała żadnego kontaktu. "Bardzo serdecznie dziękuję" - podsumowała.

