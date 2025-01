Dorota Szelągowska co pewien czas pokazuje kadry z partnerem, któremu nie szczędzi romantycznych słów w sieci. Spędza z ukochanym dużo wolnego czasu w Polsce i w Hiszpanii, gdzie kupiła dom. W najnowszym poście projektantki wnętrz możemy dowiedzieć się, że zakochanych łączy naprawdę silna więź.

Dorota Szelągowska podzieliła się romantycznym kadrem. "Szczęście na całe lata"

"Myślę, że jeśli w dojrzałym wieku, znajdziesz kogoś, kto razem z tobą nosi skarpy trzymające się za ręce, to może (ale oczywiście nie musi) być przepustką do szczęścia na stare lata. Umieszczam to obok miłości do jedzenia i poczucia humoru. Coś jeszcze dodamy do tej listy?" - napisała Szelągowska pod najnowszą rolką. Jak się okazuje, projektantka wnętrz sprawiła sobie z partnerem specjalnie skarpetki, które można złączyć, dzięki czemu wyglądają, jakby "trzymały się za ręce". Ten pomysł przypadł do gustu obserwatorom projektantki wnętrz. "Chyba to wszystko. I macie wszystko. I to jest super ekstra!", "Idziecie razem za rączkę przez cały świat", "Mamy takie dla całej naszej rodzinki, są cudne" - czytamy komentarze pod rolką.

Dorota Szelągowska trzy razy była mężatką. Tak mówiła o miłości

Projektantka po trzech małżeństwach znalazła szczęście u boku partnera, który na co dzień nie funkcjonuje w show-biznesie. Sama Szelągowska nie zdradza o nim za wiele, ale u Żurnalisty nieco więcej niż zazwyczaj mówiła o kwestiach uczuciowych. - Nie jestem w stanie się wypowiadać na temat związków, ponieważ ja w ogóle nie umiem w związki. Wszyscy mężczyźni, których spotkałam w życiu, byli naprawdę fajni. Każdy z nich miał coś bardzo fajnego w sobie i po każdym z nich zostało albo we mnie coś dobrego, albo jakieś fajne dziecko. Naprawdę mam bardzo dużą wdzięczność za te wszystkie związki, w których byłam - przekazała kilka miesięcy temu. Z kolei na temat jej obecnego partnera wygadała się Katarzyna Grochola. Pisarka w rozmowie z "Na Żywo" dała do zrozumienia, że darzy go sympatią. - Prawdziwy, niczego nie udaje. Bardzo lubię tego faceta, bo można na niego liczyć. Cieszę się, że na siebie trafili. I serce mi rośnie, kiedy widzę córkę szczęśliwą - wyznała.