Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od 2018 roku są parą. Ukochany modelki jest miliarderem. Szczególne kontrowersje od samego początku wzbudzała różnica wieku między zakochanymi, która wynosi 48 lat. Pomimo licznych złośliwości para udowodniła, że połączyła ją prawdziwa miłość. Doczekała się nawet dwójki dzieci: trzyletniego już syna Augusta oraz kilkumiesięcznej córki Aurory. Niedawno w sieci pojawiły się urocze zdjęcia z młodszą pociechą zakochanych.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz o Hakielu i Serowskiej. "Jak dziecko rodzi się z uczucia..."

Patrycja Tuchlińska pokazała twarz córki. Na zdjęciu nie zabrakło Józefa Wojciechowskiego

Patrycja Tuchlińska regularnie wrzuca zdjęcia z dziećmi do mediów społecznościowych. Tym razem w sieci pojawiły się fotografie z Aurorą. Na uroczych ujęciach modelka zapozowała w białym futrze i śniegowcach z opatuloną córką. "Pierwsza zima razem" - podkreśliła. To jednak nie wszystko. Na jednym z kadrów pojawił się nawet Józef Wojciechowski, który pozował z najmłodszym dzieckiem. Co więcej, na urywkach pojawiła się nawet twarz Aurory, co nie jest częstym widokiem. Fani nie kryli zachwytu. "Piękne śnieżynki", "Miło się na was patrzy", "Cudowna rodzina" - czytamy w komentarzach.

PRZECZYTAJ TEŻ: Tuchlińska chwyciła za telefon i pokazała twarze dzieci miliardera. Można pozazdrościć atrakcji

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski to małżeństwo? Fani zadają sobie to pytanie od lat

Fani Patrycji Tuchlińskiej od wielu lat zastanawiali się, jaki jest jej stan cywilny. Spekulacjom na temat jej cichego ślubu z miliarderem nie było końca. Nie da się ukryć, że wiele wskazuje na to, iż para stanęła już na ślubnym kobiercu. Jakiś czas temu jedna z internautek w komentarzu wspomniała o "mężu" Tuchlińskiej. Modelka od razu zareagowała. Nie poprawiła jednak fanki. "Jakie miłe słowa! Bardzo dziękuję za ten komentarz. Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze" - napisała. ZOBACZ TEŻ: Choinka godna prawdziwej milionerki! Tak majestatyczna, że ledwo zmieściła się Tuchlińskiej w kadrze