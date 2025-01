Sandra Kubicka rozprawia o 'Królowej przetrwania'. Zakpiła z uczestniczek

Sandra Kubicka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często wypowiada się na tematy, które elektryzują media. Tym razem wzięła na tapet "Królową przetrwania". 6 stycznia ruszył drugi sezon programu, a influencerka zdecydowała się przemówić do obserwatorów i podzielić refleksjami na temat produkcji. Skwitowała również uczestniczki formatu.

Zobacz wideo Sandra Kubicka rozprawia o 'Królowej przetrwania'. Kpi z uczestniczek programu

Sandra Kubicka nie wytrzymała. Zabrała głos ws. "Królowych przetrwania"

6 stycznia na antenie TVN7 zadebiutował drugi sezon programu "Królowe przetrwania". Uczestniczkami są: Elizabeth "Liza" Anorue, Ola Ciupa, Agnieszka Kaczorowska, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Agnieszka Kotońska, Kasia Nast, Karolina Sankiewicz, Marianna Schreiber, Paulina Smaszcz, Magdalena Stępień, Ola Tomala i Eliza Trybała. Była modelka postanowiła podzielić się z fanami gorzką refleksją na temat formatu. - "Jedynkę" oglądałam, jak byłam w ciąży. Pamiętam, że to był mój największy guilty pleasure! Co środę siadaliśmy z Alkiem i odpalaliśmy - wyjawiła na InstaStories.

Już wiadomo, że Kubicka będzie oglądać drugi sezon show. - Totalnie mnie to wciągnęło, dlatego że nigdy w życiu nie widziałam, żeby kobiety się tak zachowywały wobec siebie i odzywały do siebie. Takie dramy, afery o nic, po prostu byłam w szoku, że można się tak zachowywać. Nie oglądam tego, bo podziwiam, ale fascynują mnie takie zachowania, bo poziom kultury tam jest zerowy! Ciekawa jestem drugiego sezonu. Mocny skład! - przekazała celebrytka.

Sandra Kubicka podsumowuje uczestniczki "Królowych życia"

To nie wszystko, co na temat formatu chciała przekazać influencerka. Nie powstrzymała się od komentarza względem uczestniczek programu. - Gdy wydaje ci się, że widziałaś już wszystko i nagle ktoś zamyka największe aferzystki polskiego show-biznesu w dżungli. Kłócą się co chwilę o byle co i wyzywają od wszystkiego. No komedia - napisała Kubicka.