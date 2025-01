Kreacją żony Gawkowskiego zachwycali się wszyscy. Stylista nie wytrzymał

Krzysztof Gawkowski od ponad 16 lat układa życie u boku Angeliki Gawkowskiej, z którą ma trójkę dzieci. Małżonkowie nie pokazują się za często razem, ale z racji Gali Mistrzów Sportu postanowili zrobić wyjątek. Wybrali się na nią 4 stycznia 2024 roku. Media obecnie wspominają o tym, jak ubrana była ukochana wicepremiera.

REKLAMA

Zobacz wideo Gawkowski szczerze o kłamstwach. Mówi o Rosji

Krzysztof Gawkowski zapozował z żoną. Internet w zachwycie, a ekspert ma kilka uwag

Podczas sportowej gali zaproszeni goście dumnie pozowali do zdjęć w wieczorowych kreacjach. Sam Gawkowski postawił na granatowy garnitur, białą koszulę i wzorzysty krawat. Jednak uwagę fotografów skupiła żona wicepremiera, która założyła beżową sukienkę do ziemi z dekoltem i bogatymi zdobieniami. Dopełniła elegancki look czerwonymi ustami i pofalowanymi włosami. "Super Express" postanowił poprosić o komentarz tej stylizacji projektanta Daniela Jacoba Dalego. Ekspert nie gryzł się w język. - Żona ministra Gawkowskiego przez niektórych została porównana do gwiazdy Hollywood, gdy pojawiała się na Gali Mistrzów Sportu. Niestety, ja się nie mogę z tym zgodzić. Przede wszystkim sukienka była za długa i to o jakieś 20 cm. Kolor sukienki nie był idealnym wyborem dla pani Angeliki, ani do jej karnacji, ani do koloru włosów, tak samo jak wzór na sukience - ocenił.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Magdalena Biejat nie przypomina dawnej siebie. Tak kiedyś wyglądała kandydatka Lewicy

Krzysztof Gawkowski zabrał ukochaną na jeszcze jeden event. Stylizacja również była szykowna

Dzień przed Galą Mistrzów Sportu odbyła się inauguracja polskiej prezydencji w Radzie UE. Goście mieli okazję posłuchać nie tylko politycznych przemówień, ale i Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Jedni byli zachwyceni klasyczną oprawą wydarzenia, drudzy jednak narzekali. Inni z kolei zwrócili uwagę na stylizacje polityków z Gali otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Żona Gawkowskiego postawiła wówczas na czerń - założyła przylegającą sukienkę do ziemi z marszczeniami i golfem, która podkreślała jej sylwetkę. Ten look był zdecydowanie skromniejszy niż sukienka z Gali Mistrzów Sportu.