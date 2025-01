Tak żyje Bachleda-Curuś w USA. Prywatne kadry ujrzały światło dzienne

Alicja Bachleda-Curuś dzieli czas wolny pomiędzy Polskę a USA, gdzie do prywatnej szkoły chodzi jej syn Henry Tadeusz Farrell. Aktorka nigdy nie ukrywała, że Stany Zjednoczone są dla niej ważnym miejscem na ziemi. Niedawno gwiazda za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała, w jaki sposób spędza czas za oceanem. Na zdjęciach możemy zobaczyć gwiazdę m.in. na jednej z plaż.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Glam chwali Agatę Rubik

Alicja Bachleda-Curuś pokazała prywatne chwile w USA. Spotkanie z przyjaciółmi, wyprawa z psami i posiłek

Alicja Bachleda-Curuś jest aktywna na Instagramie. Aktorka za pośrednictwem konta publikuje posty, na których uchyla rąbka tajemnicy z prywatnego życia. Na dodawanych przez gwiazdę zdjęciach i nagraniach możemy zobaczyć m.in. relacje z podróży oraz wesołe chwile z synem i przyjaciółmi. Tak było i tym razem. Na najnowszym wideo dodanym przez Alicję Bachledę-Curuś widzimy aktorkę na jednej z plaż w USA, gdzie spędziła czas w towarzystwie znajomych. Na innym kadrze możemy zobaczyć gwiazdę, kroczącą brzegiem oceanu oraz bawiącą się ze swoimi dwoma psami. W trakcie wyprawy aktorka nie zapomniała się posilić, a swój obiad również zaprezentowała fanom. Zobaczcie, jak gwiazda spędziła wolne chwile w USA w galerii na górze strony.

PRZECZYTAJ TEŻ: Alicja Bachleda-Curuś chwali się zdjęciem syna z Farellem. Znowu bryluje na ściance. "On jest takim mini tobą"

Bartosz Obuchowicz wspomina współpracę z Alicją Bachledą-Curuś. Co wyjawił?

Bartosz Obuchowicz przed laty grał w "Na dobre i na złe", gdzie wcielał się w postać Tomka Burskiego. Chociaż aktor od dawna nie występuje już w tej słynnej produkcji, to czasem podczas udzielanych wywiadów wraca do tamtych czasów. Niewiele osób pamięta, że w serialową drugą połówkę postaci granej przez aktora wcielała się Alicja Bachleda-Curuś. Jakiś czas temu Bartosz Obuchowicz udzielił wywiadu serwisowi Plejada. W trakcie rozmowy artysta uchylił rąbka tajemnicy na temat współpracy na planie z gwiazdą. - Współpraca z moimi partnerkami i przyjście w pewnym momencie Alicji na plan to była naprawdę sama przyjemność - wyznał. - Byłem wdzięczny, że miałem dobrane takie ładne partnerki. Pozdrawiam dziewczyny gorąco - dodał aktor.