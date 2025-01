Krzysztof Kolberger wystąpił w 24 serialach, 69 filmach oraz teatralnych adaptacjach m.in. "Dziadów" oraz "Braci Karamazow". Gdy przez lata zachwycał publiczność swoimi występami, za kulisami wyraźnie dbał o prywatność. W latach 70. ożenił się z Anną Romantowską, by niecałe dziesięć lat później rozwieźć się w przyjaźni. Z tego związku narodziła się jedyna córka artysty - Julia. Choć Krzysztof Kolberg został zapamiętany jako wielki aktor, przez lata dyskutowano też na temat tajemnicy, która wyszła na jaw dopiero po śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Niewyjaśnione śmierci gwiazd

Krzysztof Kolberger "wyoutowany" po śmierci. O jego orientacji wiedziała żona i córka

Informacja o orientacji Kolbergera wyszła na jaw w 2021 roku za sprawą wypowiedzi byłego prezentera TVP Jarosława Jakimowicza. Po tym jak skrytykował on Marsz Równości w Częstochowie, chciał złagodzić swoje słowa, twierdząc, że nie wszystkie osoby LGBTQ+ zachowują się w "ten sposób". - Naszym gościem bardzo często był znany aktor Krzysztof Kolberger. Przyjeżdżał ze swoim partnerem. [...] Kulturalni, mili, grzeczni, wychowani - wyjawił Jakimowicz na antenie TVP. Był to pierwszy raz, gdy ktoś publicznie odniósł się do tej kwestii. Na słowa prezentera prędko zareagowała córka Kolbergera, która potwierdziła, że orientacja ojca nie była dla niej, jak i jej matki sekretem.

"Jeśli się jest dzieckiem kochającego rodzica, to naprawdę orientacja rodzica jest bez znaczenia. I w drugą stronę: jeśli się kocha swoje dziecko, to orientacja dziecka też nie ma znaczenia. Jest OK być dzieckiem geja, dzieckiem lesbijki czy osoby transpłciowej… OK jest też być rodzicem geja, lesbijki i całego spektrum osób LGBT+, wszelkich seksualności i tożsamości płciowych. Przestańmy robić z tego problem" - stwierdziła Julia Kolberger na łamach magazynu "Replika".

PRZECZYTAJ TAKŻE: Spotkaliśmy gwiazdy serialu "Matki, żony i kochanki" na planie hitu Netfliksa. Zmieniły się nie do poznania [PLOTEK EXCLUSIVE]

Anna Romantowska odniosła się do sprawy Kolbergera. "Dawno trzeba było to zrobić"

Po wywiadzie Julii głos w sprawie zabrała także była żona Krzysztofa Kolbergera Anna Romantowska. -Dawno trzeba było to zrobić (powiedzieć prawdę o orientacji - red.). Po bredniach o ideologii, po odczłowieczeniu osób LGBT, po "tęczowej zarazie", czarę goryczy przelało wystąpienie przedstawiciela Kai Godek z jej projektem "Stop LGBT" w parlamencie. Że też się ziemia nie zatrzęsła od tego plugawego spiczu. Wielu osobom ten wywiad był potrzebny. Nie tylko mnie - skomentowała Romantowska dla Onetu.