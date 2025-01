Przed nami kolejna edycja Jupiterów Roku, czyli plebiscytu czytelników Plotka. Po raz kolejny możecie wybrać zwycięzców i wspólnie podsumować show-biznesowe fenomeny 2024 roku. GŁOSOWAĆ MOŻNA TUTAJ. Zanim oddacie głosy, zapoznajcie się z tegorocznymi nominowanymi w siedmiu kategoriach.

REKLAMA

Zobacz wideo Okupnik nie chce śpiewać o byle czym. Poruszyła trudne tematy

GWIAZDA ROKU

W tej kategorii nie mogło zabraknąć królowej polskiej muzyki, czyli Maryli Rodowicz. Piosenkarka jest wciąż bardzo aktywna i w ubiegłym roku wydała dwa udane duety z Roxie Węgiel i Dawidem Kwiatkowskim. W tej kategorii Rodowicz zmierzy się z idolką nastolatek, czyli Julią Żugaj. Kariera influencerki nabrała tempa po jej udziale w "Tańcu z gwiazdami", a grono żugajek stale się powiększa. Do miana Gwiazdy Roku pretendują także Maciej Musiał, który robi furorę zarówno w serialowych i kinowych produkcjach, jak i reklamie bielizny oraz Joanna Opozda, która spełnia się nie tylko jako aktorka, ale także matka i influencerka. ZAGŁOSUJ >>>

STYLOWA GWIAZDA ROKU

Postanowiliśmy wyróżnić także gwiazdy, które nie boją się modowych eksperymentów i często zachwycają nas swoim stylem. O tytuł Stylowej Gwiazdy Roku powalczą ze sobą Honorata Skarbek, Paulina Gałązka, Julia Wieniawa i Małgorzata Socha. To do was należy decyzja, która gwiazda jest najbardziej stylowa. ZAGŁOSUJ >>>

KOSMICZNE SHOW ROKU

O tegoroczne Jupitery Plotka powalczą także gwiazdy, które robiły prawdziwe show na telewizyjnych ekranach - czy to w śniadaniówkach, czy też w programach rozrywkowych. Tanecznymi umiejętnościami i aktorskimi popisami na parkiecie zachwycił nas w tym sezonie Maciej Zakościelny. Za to gdy oglądaliśmy wokalne występy Kuby Szyperskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo" to przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Nominację dostała także Anna Lewandowska, która w "Pytaniu na śniadanie" opowiada o gwiazdach z czerwonego dywanu oraz Sandra Hajduk, która z dużym luzem i swobodą prowadzi "Dzień dobry TVN". ZAGŁOSUJ >>>

MIĘDZYPLANETARNY HIT ROKU

Gwiazdy nie raz potrafiły nas zaskoczyć w minionym roku. Po latach oczekiwań z nowym albumem powróciła Edyta Górniak, która zamknęła usta wszystkim krytykom. Zachwycił nas także Jakub Józef Orliński, który wystąpił podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W sieci rządził Książulo, który dzięki swoim kulinarnym recenzjom zdobył rzeszę fanów. A Ta Jedna Ciotka była praktycznie wszędzie i bawiła do łez. ZAGŁOSUJ >>>

DUET NIE Z TEJ ZIEMI

Celebryci rozpalają emocje nie tylko solo, ale także w parach. Postanowiliśmy wyróżnić te, które są wyjątkowo udane. Z pewnością do takich trzeba zaliczyć ubiegłorocznych zwycięzców naszego plebiscytu, czyli Joanną Koroniewską i Macieja Dowbora. W tym roku o Jupitera powalczą Karoliną Pisarek i Rogerem Sallą. Ale szyki może popsuć im także świeżo upieczone małżeństwo, czyli Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Grono nominowanych uzupełnia Sylwia Bomba i jej ukochany Grzegorz Collins. ZAGŁOSUJ >>>

WSCHODZĄCA GWIAZDA ROKU

W tej kategorii nominowanych wskazał patron Jupiterów Roku, czyli Radio Zet. To właśnie piosenki tych młodych artystów często gościły w minionym roku na radiowych antenach. O wyróżnienie powalczą: Carla Fernandes, Bletka, Dominik Dudek oraz Zalia. ZAGŁOSUJ >>>

WZNOSZĄCA GWIAZDA ROKU

Postanowiliśmy wyróżnić także gwiazdy, które angażują się społecznie. W tej kategorii nie mogło zabraknąć Martyny Wojciechowskiej, która od lat włącza się w walkę o prawa kobiet. Nominowana jest także Joanna Przetakiewicz za "Erę Nowych Kobiet" i cykl spotkań z kobietami. O tytuł Wznoszącej Gwiazdy Roku powalczy także Małgorzata Rozenek-Majdan, która aktywnie włącza się w kwestie związane z in vitro oraz Anja Rubik za szerzenie wiedzy na temat edukacji seksualnej. ZAGŁOSUJ >>>