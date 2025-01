Od lat gra z "Klanie". Wkrótce będzie o niej głośno. Przed laty spotkała ją tragedia

Ewelina Bator jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Aktorka może się pochwalić rolami w takich serialach, jak: "Ojciec Mateusz", "Barwy szczęścia", "Leśniczówka", "Zaginieni", "Przyjaciółki", "48H. Zaginieni", czy "Klan", gdzie fanom dała się poznać jako Franczeska Rogulska, narzeczona Michała Chojnickiego (Daniel Zawadzki).Wcześniej mogliśmy przeczytać o aktorce w kontekście jej relacji z Żorą Korolyovem. Gwiazda w najnowszym wywiadzie dla serwisu Świat Seriali otworzyła się na temat swojej roli.

O Ewelinie Bator wkrótce będzie głośno. Nie ukrywa wdzięczności dla obsady "Klanu"

Ewelina Bator, chociaż ma już na swoim koncie kilka znaczących ról, to właśnie ta w "Klanie" przyniosła jej największą popularność. Gwiazda w niedawnym wywiadzie nie ukrywa wdzięczności dla innych aktorów produkcji za to, że przyjęli ją na planie z otwartymi ramionami. Aktorka przyznała również, że nigdy nie zależało jej na popularności a dużo bardziej interesującej jest dla niej to, że ta praca daje możliwość spotykania ciekawych ludzi i przeżywania wyjątkowych przygód. - Naprawdę jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których tam poznałam i z którymi mam zaszczyt pracować. (...) Jestem im wdzięczna, bo od pierwszego dnia przyjęli mnie jak swoją. A to dość rzadkie zjawisko - wyznała podczas rozmowy z Światem Seriali.

Ewelina Bator przed laty mierzyła się z ogromną tragedią. Zmarł jej ukochany

Pomimo licznych zawodowych sukcesów życie dla Eweliny Bator nie zawsze było łaskawe. Gwiazda przez lata była związana z tancerzem Żorą Korolyovem. Jednak szczęśliwe życie zakochanych przerwało tragiczne zdarzenie. 21 grudnia 2021 roku ukochany aktorki nieoczekiwanie zmarł na zapalenie mięśnia sercowego. Odejście partnera było dla aktorki trudnym przeżyciem. Gwiazda niedługo po śmierci Żory Korolyova umieściła na swoim instagramowym profilu archiwalne zdjęcie z tancerzem, które podpisała jedynie wymowną emotikonką serca.