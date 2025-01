Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska są małżeństwem od 2014 roku i wspólnie wychowują dwie córki - 15-letnią Janinę oraz sześcioletnią Helenę. Choć w mediach może się wydawać, że para dobrana jest idealnie, od czasu do czasu na światło dzienne wychodzą informacje także na temat cieni związku. Maciej Dowbor postanowił teraz szczerze odwołać się do tej kwestii.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Koroniewska o hejcie i śmierci mamy. Zaapelowała do widzów

Maciej Dowbor szczerze o związku z Joanną Koroniewską. "Nie jestem tak dobrym mężem"

Na temat relacji z żoną Maciej Dowbor postanowił wypowiedzieć się w podcaście Magdy Mołek "W moim stylu". Podczas rozmowy zdradził, że choć stara się być oddany Koroniewskiej, zdaje sobie też sprawę, że mógłby to robić lepiej. - Ja na pewno nie jestem tak dobrym mężem, jakim bym mógł być, ale jestem oddany mojej żonie. Nie jestem aż tak pewnie zaangażowany w jej sprawy, ona jest bardziej zaangażowana w moje sprawy. Pewnie ja jestem większym egoistą, chociaż uważam, że i tak nie jestem takim egoistą, jakim byłem kiedyś - wyjaśnił Dowbor.

Prezenter odniósł się również do kwestii terapii. - Aśka mówi, że ja powinienem iść na kozetkę do psychologa. [...] Uważam, że to jest żaden wstyd, ale wielu facetów ma z tym problem. [...] W ogóle wiele osób z mojego bliskiego otoczenia uważa, że powinienem pójść na taką terapię, która zdejmie ze mnie presję [...] takiej chorej ambicji, że ciągle gonię króliczka - zdradził Maciej Dowbor.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szelągowska straciła cierpliwość do Dowborów. Chłodno ich podsumowała

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska nagrodzeni. Stali się "ulubioną parą roku"

Przypomnijmy, że prężnie rozwijana działalność pary w mediach społecznościowych została niedawno doceniona. Podczas gdy Dowbor prowadził grudniowe wydanie "Dzień dobry TVN" dostał nagle informacje, że wraz z Koroniewską otrzymali nagrodę czytelników "Party" dla "ulubionej paru roku". Wtedy też jego żona pojawiła się na ekranie w studio. - Ja? My? Co tu się dzieje od samego rana! - skomentował zszokowany prezenter. - Chcielibyśmy podziękować tym, którzy głosowali na nas. Tym, którzy jeszcze nas oglądają. [...] Dziękujemy za te plebiscyty, bo nam się potem bardziej chce. Nie chce ci się bardziej pracować z żoną? - dodała dalej Koroniewska. - Bardzo - odpowiedział jej mąż.