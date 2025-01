Dominika Serowska oraz jej partner Marcin Hakiel powitali na świecie małego Romea na początku grudnia 2024 roku. Pierwsze wspólne dziecko pary, zważając m.in. na jego nietypowe imię - od razu podbiło serca internautów. Serowska nie ukrywa szczęścia i często udostępnia w mediach społecznościowych kadry ze swojej rodzicielskiej codzienności. Tym razem pod dodanym zdjęciem ujawniła też, jakim dzieckiem jest Romeo.

Dominika Serowska szczerze o synku. Wiemy już, jakim jest dzieckiem

Para wybrała się niedawno z dzieckiem na jeden z pierwszych spacerów, co postanowili uwiecznić na Instagramie. Na zdjęciu w sponsorowanym poście Serowska i Hakiel zapozowali uśmiechnięci wraz z wartym kilka tysięcy wózkiem, w wyjątkowym zielonym odcieniu. Internauci nie kryli zachwytu w komentarzach. "Pięknie wyglądacie. Dużo zdrówka i szczęścia dla waszej trójki", "Miło się na was patrzy", "Widać, że dzidziuś grzeczny, to i rodzice promienni" - mogliśmy przeczytać pod publikacją.

Na ostatni z pozytywnych wpisów Dominika Serowska postanowiła zareagować więcej, niż tylko "serduszkiem". W odpowiedzi na komentarz internautki potwierdziła, że "młody (Romeo - red.) raczej z tych grzeczniejszych". Fakt ten mógł więc uspokoić fanów pary - mały i spokojny Romeo jeszcze nie raz pojawi się w mediach społecznościowych Serowskiej, jak i Hakiela.

Romeo Hakiel skończył miesiąc. Dumni rodzice świętowali pełną parą

Przypomnijmy, że o ciąży Dominiki Serowskiej dowiedzieliśmy się w maju 2024 roku. 4 grudnia Marcin Hakiel wraz z partnerką poinformowali o narodzinach synach, który momentalnie stał się ich oczkiem w głowie. Mimo kontrowersji i nieprzychylnych komentarzy wokół imienia dziecka para na bieżąco dzieli się nowościami z jego życia w social mediach. Na początku stycznia Serowska i Hakiel postanowili świętować pierwszy miesiąc Romea na świecie - dodając m.in. jego zdjęcie z zabawnym filtrem na Instagrama. "Moja myszka kończy dziś równy miesiąc. Szybko zleciało" - napisała wzruszona mama na InstaStories.