Artur Orzech poinformował niedawno, że wraz z żoną spodziewają się drugiego dziecka. "Bo my święta mamy cały rok. Mila, Ty wiesz... Rok 2025 we czwórkę. Wszystkiego, co najlepsze państwu życzymy!" - oznajmił na Instagramie. Pierwsze dziecko dziennikarza przyszło na świat niespełna dwa lata temu. W niedawnej rozmowie z "Faktem" Orzech przyznał, że ciąża ukochanej była dla niego sporą niespodzianką. Zdradził też płeć kolejnego potomka.

Artur Orzech oczekuje narodzin kolejnego dziecka. "Nie spodziewałem się"

Artur Orzech został ojcem w wieku 59 lat. Niedawno dziennikarz poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że oczekuje na narodziny kolejnej pociechy. W rozmowie z "Faktem" wyznał, że ciąża żony nieco go zaskoczyła. - Nie spodziewałem się, że w tym wieku jeszcze raz będę mógł cieszyć się taką radością - przyznał szczerze. - Tak samo cieszyliśmy się z narodzin naszego pierwszego syna, jak i teraz z drugiego dziecka. To prawdziwa niespodzianka, którą obdarzył nas los - dodał. Prezenter zdecydował się także na ujawnienie płci dziecka.

Na razie chłopaków w naszej rodzinie będzie już trzech. Najważniejsze, żeby dziecko urodziło się zdrowe - zdradził Orzech.

Dziennikarz nie wyjawił jednak, czy wraz z żoną wybrali już imię dla potomka.

Artur Orzech mówi o porodzie. "To coś niewyobrażalnego"

Prezenter przyznał, że jego ukochana dobrze znosi kolejną ciążę. Poruszył też temat porodu. Jak się okazało, towarzyszył żonie podczas tego wyjątkowego momentu. Podkreślił jednak, że jest to dla kobiet ogromne wyzwanie i w związku z tym ma do nich ogromny szacunek. - Byłem przy pierwszym porodzie, który trwał bardzo długo. Jestem pełen podziwu dla mojej żony i wszystkich kobiet - to coś niewyobrażalnego - podsumował Orzech.